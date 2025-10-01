Baltijas balss logotype
Кошмар Голливуда. Кинозвезд напугала актриса, созданная ИИ 0 262

Lifenews
Дата публикации: 01.10.2025
BBC
Изображение к статье: Кошмар Голливуда. Кинозвезд напугала актриса, созданная ИИ

Голливудские кинозвезды и профессиональные организации гневно отреагировали на появление одной из первых актрис, созданных искусственным интеллектом. Они опасаются, что подобные компьютерные модели, обученные на основе работ настоящих актеров, угрожают существованию киноиндустрии в нее нынешнем виде.

Если посмотреть на фотографии Тилли Норвуд, размещенные в ее социальных сетях, можно решить, что это обычная молодая актриса. Но на самом деле ее снимки в различных декорациях и комедийные скетчи полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Ее создатели описывают эту брюнетку как «девушку, которая напоминает вашу соседку».

«Хотя меня создал ИИ, мои нынешние чувства вполне реальны, — пишут создатели Тилли от ее имени. — Я просто не могу дождаться того, что будет дальше!»

Они добавляют, что уже проводят переговоры об участии ИИ-актрисы в кино- и телевизионных проектах с актерскими агентствами.

В качестве примеров «ролей», которые может сыграть Тилли, авторы показывают снимки ее «кинопроб» в созданных компьютером декорациях и «помещают» ее на диван для звезд в популярном телешоу Грэма Нортона, которое выходит в эфире Би-би-си.

За появлением Тилли стоит нидерландская актриса и комик Элин ван дер Вельден и ее компания Particle6. Судя по сообщениям, она хочет, чтобы Норвуд со временем стала «второй Скарлет Йохансон».

В Голливуде Тилли Норвуд встретили враждебно. Гильдия киноактеров и федерация теле- и радиоартистов США (SAG-AFTRA) сделала по этому поводу специальное заявление.

«[Норвуд] — не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, которую обучили на основе произведений множества профессиональных исполнителей, — сказано в нем. — У нее нет никакого жизненного опыта, который можно использовать в работе. У нее нет переживаний. И, судя по нашим наблюдениям, аудиторию не интересует контент, сгенерированный компьютером без участия человека». В последнее время американская индустрия развлечений особенно озабочена развитием искусственного интеллекта, в том числе тем, что компьютерные алгоритмы обучаются на основе произведений настоящих актеров, режиссеров и художников.

Два года назад в Голливуде состоялась забастовка, в результате которой владельцы телевизионных и кинокомпаний пообещали защитить профессионалов от угрозы со стороны ИИ. В своем заявлении SAG-AFTRA подчеркнула, что использование Тилли Норвуд может быть нарушением достигнутых тогда договоренностей.

В заявлении профсоюза говорится, что появление Норвуд не решает никиках проблем, а напротив, создает новые — «отбирает работу у актеров, угрожает благополучию исполнителей и обесценивает достижения человека в области искусства».

Что говорят актеры

Голливудские звезды высказываются по этому поводу еще резче.

Актриса Наташа Лионн, звезда фильмов «Американский пирог» и сериалов «Оранжевый — хит сезона», «Матрешка» и «Покерфейс», призвала бойкотировать всех, кто согласится сотрудничать с Тилли Норвуд.

«Если какое-то актерское агентство этим займется, все профессиональные объединения должны объявить ему бойкот», — заявила Лионн. Сейчас она сама участвует в производстве полнометражного фильма с использованием искусственного интеллекта, но считает этот проект этичным, поскольку в ленте снимаются реальные актеры.

Другая популярная актриса Эмили Блант призналась в подкасте журнала Variety, что появление ИИ-актрисы ее очень испугало.

«Что, это правда ИИ? О господи, ну нам всем тогда капец, — сказала она, когда ей показали один из роликов Тилли Норвуд. — Это правда очень-очень страшно. Дорогие актерские агентства, не надо этого делать! Пожалуйста, прекратите! Не надо у нас забирать человеческие отношения».

Но одна из главных голливудских звезд Вуппи Голдберг сказала в телепрограмме The View, что зрители всегда смогут отличить настоящих актеров от тех, которые были сгенерированы компьютером. Она не разделяет опасения, что произведения ИИ отберут работу у людей, потому что настоящие актеры «иначе двигаются, у нас другая мимика, другие телодвижения».

Как реагирует создатель Тилли Норвуд

На фоне скандала, вспыхнувшего из-за Тилли Норвуд, создавшая ее нидерландская актриса опубликовала сообщение в инстаграме. Она заявила, что ее проект «не должен заменять людей, это произведение искусства».

«При создании Тилли я использовала свое воображение и техническое мастерство. Это похоже на то, что делает художник-аниматор, сценарист или тот, кто готовит роль», — написала Элин ван дер Вельден.

Она добавила, что подобные произведения нужно оценивать «в рамках их собственного жанра», а не сравнивать с работами людей.

Аккаунт Тилли Норвуд в инстаграме работает уже несколько месяцев, но его стали обсуждать особенно активно на этой неделе, когда издание Deadline опубликовало репортаж о профильной конференции с участием ван дер Вельден, состоявшейся в Цюрихе.

Как писал Deadline, в минувшую субботу нидерландская актриса и комик рассказала о своей ИИ-продакшн студии и созданном ею агентстве для ИИ-актеров под названием Xicoia.

Ван дер Вельден также заявила, что голливудские студии и актерские агентства негласно работают в области ИИ, и обещала, что в ближайшие месяцы будет объявлено о масштабных проектах с их использованием.

#искусственный интеллект #голливуд
Видео