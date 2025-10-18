Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач развеяла популярный миф о бюстгальтерах 0 667

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач развеяла популярный миф о бюстгальтерах
ФОТО: Unsplash

Врач: научных доказательств связи между ношением бюстгальтера и раком пока нет.

Утверждение, будто жесткие и синтетические бюстгальтеры провоцируют рак груди — это миф, заверила онколог-маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы Елена Жукова.

По словам врача, миф о том, что тесные бюстгальтеры провоцируют рак, появился в 1990-е годы. Тогда считалось, что жесткие чашки и косточки пережимают лимфатические сосуды и мешают выводу токсинов.

Однако, как подчеркнула специалист, пока не существует никаких научных доказательств того, что ношение бюстгальтера увеличивает риск рака груди. Она также привела результаты масштабного исследования, показавшего, что ни тип нижнего белья (с косточками или без), ни его плотность, ни продолжительность ношения не влияют на риск развития онкологических заболеваний.

Более того, известно, что давление ткани не влияет на работу лимфатической системы груди и не нарушает отток лимфы, уточнила доктор. «Ношение бюстгальтера — это вопрос комфорта и поддержки, а не онкопрофилактики. Куда важнее, чтобы белье подходило по размеру и не вызывало раздражения кожи или боли», ― добавила Жуков

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
1
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Изображение к статье: Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Изображение к статье: Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Вышел фильм «Эддингтон»: Ари Астер высмеивает политику, ковид и протесты
Изображение к статье: Шериф маленького городка старается навести свои порядки. Иконка видео
Изображение к статье: Иногда так лениво что-то делать. Иконка видео
Почему юные «зумеры» отказываются вкалывать: расследование экспертов 116
Изображение к статье: Фото: @Adamstoon1 / Х
Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура 1 660
Изображение к статье: Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана
Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана 483
Изображение к статье: Произошедшее на том свете весьма впечатлило научного работника. Иконка видео
«Я был в колодце с золотистым светом вверху»: нейробиолог поделился потусторонним опытом 1 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 55
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 76
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 116
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 310
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 249
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 55
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 76

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео