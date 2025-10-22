«Он их увез, говорит, это моя семья, все. Оградил от родителей».

Звезда сериала «Скорая помощь» в свое время натерпелась многого, и сейчас, когда судьба вновь преподнесла сюрпризы, Екатерина Волкова с трудом сдерживается. В новом интервью вдова Эдуарда Лимонова раскрыла подробности семейной драмы, из-за которой она оказалась разлучена с любимыми внуками.

Как известно, старшая наследница Екатерины Волковой, Валерия, подарила ей трех внуков. Старшему Тимофею сейчас три года, среднему Платону полтора, а самой младшей Василисе — всего четыре месяца. Волкова души не чает в наследниках, и ради них готова на все. Но минувшим летом артистка потеряла связь с родными. Как оказалось, зять звезды увез Валерию и детей в неизвестном направлении.

«Он их увез, говорит, это моя семья, все. Оградил от родителей», — заявила звезда «Скорой помощи» об исчезновении дочери и внуков.

Валерия встречалась с женатым человеком, поэтому ранее Волкова скрывала имя избранника дочери. Но сейчас актриса не видит причин, по которым ей все еще следует оберегать репутацию непутевого зятя. Выяснилось, что актриса породнилась с бизнесменом из Ташкента, который развелся с предыдущей женой только в январе текущего года.

«Его зовут Георгий Анастасовски. И дочь у меня теперь не Волкова, а Анастасовски, поменяла тайно фамилию, и внуков тоже с Волковых перевела», — поделилась Екатерина.

А ведь Екатерина Волкова действительно была готова на многое ради старшей дочери и ее детей. К примеру, на день рождения старшего внука Тимофея актриса отдала наследнице свою московскую квартиру площадью 48 квадратных метров. Когда у Валерии начались вторые роды, Екатерина была готова сбежать с собственного юбилея, а когда появилась Василиса, дочь Волковой снова не осталась без сюрприза от щедрой мамы. «Подарила дочери 100 тысяч за рождение», — вспомнила звезда. Екатерина призналась, что больше всего скучает по старшему из внуков Тимофею:

«Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне. В конце лета виделись, его забрали, оторвали от меня. Это ужасно, сердце разрывается».

Сейчас Екатерина Волкова занимается с психологами. «Я в ужасном состоянии», — признается актриса, называя все происходящее «дикой несправедливостью». Артистка надеется на то, что Валерия образумится, иначе звезда отечественного кино готова объявить войну зятю и пойти в суд.