Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Актриса Волкова, вдова Эдуарда Лимонова, в 51 год страдает от вероломного зятя 0 610

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: "Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне".

"Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне".

«Он их увез, говорит, это моя семья, все. Оградил от родителей».

Звезда сериала «Скорая помощь» в свое время натерпелась многого, и сейчас, когда судьба вновь преподнесла сюрпризы, Екатерина Волкова с трудом сдерживается. В новом интервью вдова Эдуарда Лимонова раскрыла подробности семейной драмы, из-за которой она оказалась разлучена с любимыми внуками.

Как известно, старшая наследница Екатерины Волковой, Валерия, подарила ей трех внуков. Старшему Тимофею сейчас три года, среднему Платону полтора, а самой младшей Василисе — всего четыре месяца. Волкова души не чает в наследниках, и ради них готова на все. Но минувшим летом артистка потеряла связь с родными. Как оказалось, зять звезды увез Валерию и детей в неизвестном направлении.

«Он их увез, говорит, это моя семья, все. Оградил от родителей», — заявила звезда «Скорой помощи» об исчезновении дочери и внуков.

Валерия встречалась с женатым человеком, поэтому ранее Волкова скрывала имя избранника дочери. Но сейчас актриса не видит причин, по которым ей все еще следует оберегать репутацию непутевого зятя. Выяснилось, что актриса породнилась с бизнесменом из Ташкента, который развелся с предыдущей женой только в январе текущего года.

«Его зовут Георгий Анастасовски. И дочь у меня теперь не Волкова, а Анастасовски, поменяла тайно фамилию, и внуков тоже с Волковых перевела», — поделилась Екатерина.

А ведь Екатерина Волкова действительно была готова на многое ради старшей дочери и ее детей. К примеру, на день рождения старшего внука Тимофея актриса отдала наследнице свою московскую квартиру площадью 48 квадратных метров. Когда у Валерии начались вторые роды, Екатерина была готова сбежать с собственного юбилея, а когда появилась Василиса, дочь Волковой снова не осталась без сюрприза от щедрой мамы. «Подарила дочери 100 тысяч за рождение», — вспомнила звезда. Екатерина призналась, что больше всего скучает по старшему из внуков Тимофею:

«Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне. В конце лета виделись, его забрали, оторвали от меня. Это ужасно, сердце разрывается».

Сейчас Екатерина Волкова занимается с психологами. «Я в ужасном состоянии», — признается актриса, называя все происходящее «дикой несправедливостью». Артистка надеется на то, что Валерия образумится, иначе звезда отечественного кино готова объявить войну зятю и пойти в суд.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Изображение к статье: Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Джону Литгоу, сыгравшему Черчилля в «Короне», стукнуло 80
Изображение к статье: Он не стар, он суперстар. Иконка видео
После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы
Изображение к статье: После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы Иконка видео
Анна Курникова ждет четвертого ребенка в 44 года в компании любящей семьи
Изображение к статье: Хорошо, когда все в сборе. Иконка видео
Изображение к статье: Злата прирожденная хозяйственница. Иконка видео
Семья юмориста Хазанова реализовала российскую недвижимость за 12 500 000 EUR 1 895
Изображение к статье: Проституция была в Донецке развита и до войны. Иконка видео
Секс-работницы за линией фронта: ночные бабочки в Донбассе получают 20-60 тысяч евро в месяц 6 1758
Изображение к статье: Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали
Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали 3179
Изображение к статье: Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов 1486

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 126
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео