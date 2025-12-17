Зимние праздники у нас длинные, и для многих латвийцев стало традицией использовать это время, чтобы отправиться в поездку за пределы Латвии (близко или далеко — в данном случае неважно).

«Путешествуй безопасно!»

Начнем с рекомендации, которую дает наш МИД : скачать на телефон мобильное приложение «Путешествуй безопасно». С помощью данной аппликации пользователь получит:

Различные полезные рекомендации (о необходимых документах, о безопасности, страховании, информация о пересечении границ и странах, куда требуется/не требуется виза для въезда и т. д.);

Предупреждения о рисках (о ситуации в конкретной стране, рекомендации для соискателей работы за рубежом, информация о торговле людьми, фиктивных браках, об ответственности за перевоз запрещенных веществ и т.д.);

Помощь в планировании путешествия — напоминания о наиболее важных задачах при подготовке к поездке (например, о необходимости визы для въезда в конкретную страну и т. д.); также есть возможность добавлять персональные напоминания;

Контакты представительств Латвии и почетных консулов, а также информацию о помощи в чрезвычайных ситуациях за рубежом;

Быстрые и удобные возможности связи с Консульской службой Министерства иностранных дел Латвии в чрезвычайных ситуациях в режиме 24/7.

ЦЗПП: «Позаботьтесь о страховке!»

Отправляться без страховки в путешествие по меньшей мере неразумно, увы, это очевидно не для всех. Поэтому Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) в очередной раз предупреждает: «в жизни случаются непредвиденные ситуации, которые могут нарушить даже самые продуманные планы».

Однако страховка страховке рознь, и не все полисы обеспечивают полную защиту. И если вы выбираете полис в спешке, прочитав условия договора «по диагонали», в итоге можно нарваться на неприятные сюрпризы. В связи с этим РТАС рекомендует:

Внимательно прочесть договор страхования, убедиться, что вы понимаете все условия. Если что-то непонятно, обратиться к страховщику за дополнительными разъяснениями. Узнать, какие риски включены в страховку. Покрывает ли полис медицинские расходы, репатриацию, потерю багажа и т. д. Ознакомиться со страховой суммой и размером самориска. Обратить внимание на исключения. Иногда они могут существенно ограничить варианты страхования. Сообщить страховщику о плане поездки. Указать, какие именно мероприятия вы планируете, чтобы страховой полис был соответствующим. Например, если запланированы активные виды деятельности (катание на лыжах, дайвинг и т.д.), нужно убедиться, что они включены в страховку. Узнать, каков алгоритм действий при несчастном случае — как подать заявление на компенсацию и какие расходы покрывает страховка. Проверить, покрывает ли страховка отмену или прерывание поездки. Это важно в случае непредвиденных ситуаций.

! Важный момент: если страховка УЖЕ включена в общую стоимость поездки как одна из услуг, необходимо убедиться, что она оплачена, а также выяснить, какие риски она покрывает и включена ли туда репатриация путешественника.