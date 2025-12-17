Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Войны, перевороты, торговля людьми: МИД Латвии пугает граждан, которые решили покинуть страну на Новый год 5 2140

Lifenews
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Войны, перевороты, торговля людьми: МИД Латвии пугает граждан, которые решили покинуть страну на Новый год

Зимние праздники у нас длинные, и для многих латвийцев стало традицией использовать это время, чтобы отправиться в поездку за пределы Латвии (близко или далеко — в данном случае неважно).

«Путешествуй безопасно!»

Начнем с рекомендации, которую дает наш МИД : скачать на телефон мобильное приложение «Путешествуй безопасно». С помощью данной аппликации пользователь получит:

  • Различные полезные рекомендации (о необходимых документах, о безопасности, страховании, информация о пересечении границ и странах, куда требуется/не требуется виза для въезда и т. д.);

  • Предупреждения о рисках (о ситуации в конкретной стране, рекомендации для соискателей работы за рубежом, информация о торговле людьми, фиктивных браках, об ответственности за перевоз запрещенных веществ и т.д.);

  • Помощь в планировании путешествия — напоминания о наиболее важных задачах при подготовке к поездке (например, о необходимости визы для въезда в конкретную страну и т. д.); также есть возможность добавлять персональные напоминания;

  • Контакты представительств Латвии и почетных консулов, а также информацию о помощи в чрезвычайных ситуациях за рубежом;

  • Быстрые и удобные возможности связи с Консульской службой Министерства иностранных дел Латвии в чрезвычайных ситуациях в режиме 24/7.

ЦЗПП: «Позаботьтесь о страховке!»

Отправляться без страховки в путешествие по меньшей мере неразумно, увы, это очевидно не для всех. Поэтому Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) в очередной раз предупреждает: «в жизни случаются непредвиденные ситуации, которые могут нарушить даже самые продуманные планы».

Однако страховка страховке рознь, и не все полисы обеспечивают полную защиту. И если вы выбираете полис в спешке, прочитав условия договора «по диагонали», в итоге можно нарваться на неприятные сюрпризы. В связи с этим РТАС рекомендует:

  1. Внимательно прочесть договор страхования, убедиться, что вы понимаете все условия. Если что-то непонятно, обратиться к страховщику за дополнительными разъяснениями.

  2. Узнать, какие риски включены в страховку. Покрывает ли полис медицинские расходы, репатриацию, потерю багажа и т. д.

  3. Ознакомиться со страховой суммой и размером самориска.

  4. Обратить внимание на исключения. Иногда они могут существенно ограничить варианты страхования.

  5. Сообщить страховщику о плане поездки. Указать, какие именно мероприятия вы планируете, чтобы страховой полис был соответствующим. Например, если запланированы активные виды деятельности (катание на лыжах, дайвинг и т.д.), нужно убедиться, что они включены в страховку.

  6. Узнать, каков алгоритм действий при несчастном случае — как подать заявление на компенсацию и какие расходы покрывает страховка.

  7. Проверить, покрывает ли страховка отмену или прерывание поездки. Это важно в случае непредвиденных ситуаций.

! Важный момент: если страховка УЖЕ включена в общую стоимость поездки как одна из услуг, необходимо убедиться, что она оплачена, а также выяснить, какие риски она покрывает и включена ли туда репатриация путешественника.

Читайте нас также:
#страхование #Латвия #путешествия #безопасность #МИД Латвии #праздники #торговля людьми
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
3
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го декабря

    рабам из ГестапЛага ниильзя никуда. за забором изнасилования всех подряд, убийства и страшный Путин

    37
    4
  • С
    Сарказм
    17-го декабря

    Совершенно нормальные, актуальные, релевантные и вменяемые предупрждения, но у ватобомонда рекомендация купить соответствующую страховку или узнать что можно и что нельзя в конкретной стране почему-то вызывает бурю агрессии непреодолимое всех послать туда, откуда они сами всю жизнь не вылезают... Откуда столько интеллектуальных параолимпийцев и почему они все до сих пор без диагноза и без ограничения деесопосбности - весьма интересный вопрос, недоработочка

    2
    44
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го декабря

    Зачем ваши надуманные страхи, делить с другими? Бойтесь себе на здоровье, если ваши нервы их могут выдержать, а других оставьте в покое, до задницы нам ваши страхи.

    58
    2
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    17-го декабря

    Пусть идут далеко в одно место со своими страхами!!!!! Не интересно даже!!!

    35
    2
  • A
    Aleks
    17-го декабря

    Как говорил Жириновский:Если бы все постсоветские страны пошли по пути Белоруссии после развала СССР,то жили бы по другому,поэтому власти Латвии очень не нравится посещение латвийцев этой страны,где воочию видно,как могла бы жить Латвия.Для этого все пУгалки,что прям с порога белорусы начнут вербовать....😀😂 Им это надо?Зная жадность наших правящих(такие же на Украине),КГБ Белоруссии не жадничает и легко покупает секреты ,которые так же легко продаются. Как КГБ Беларуси вытащил в свое время всех захваченных белорусских дальнобойщиков?Никакого силового воздействия не было Просто купили власти Украины,имея на них компру и люди живы..Ради своих батька денег не жалеет... Это наши воробья в чистом поле за шекель загоняют и продадут родину за понюшку табака ..😈👽

    59
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сыну режиссёра Роба Райнера предъявили обвинения в убийстве: ему может грозить смертная казнь
Изображение к статье: Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Изображение к статье: Михаил Борисович не постеснялся принять награду от Путина. Иконка видео
Изображение к статье: Впервые в истории: состояние Илона Маска превысило 600 млрд долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Создатель Counter-Strike назвал неожиданную причину успеха игры
Техно
Изображение к статье: Ёлка и салюты: ветеринар рассказал о главных рисках праздников для питомцев
В мире животных
Изображение к статье: Доктор развеял миф о вреде пальмового масла
Еда и рецепты
Изображение к статье: Горошек всегда в тренде: 7 модных моделей сезона
Люблю!
Изображение к статье: Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве - каков баланс убытков?
Бизнес
Изображение к статье: Фон дер Ляйен: Россия уже угрожает безопасности стран ЕС
В мире
1
Изображение к статье: Создатель Counter-Strike назвал неожиданную причину успеха игры
Техно
Изображение к статье: Ёлка и салюты: ветеринар рассказал о главных рисках праздников для питомцев
В мире животных
Изображение к статье: Доктор развеял миф о вреде пальмового масла
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео