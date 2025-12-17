Хватит ли Латвии электроэнергии в кризисной ситуации, или будем сидеть в темноте и без связи? 1 1574

Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хватит ли Латвии электроэнергии в кризисной ситуации, или будем сидеть в темноте и без связи?

Самое главное и очень важное — это то, что объём доступных мощностей по производству электроэнергии в Латвии больше, чем фактический спрос. Это означает, что в ситуациях с неблагоприятными погодными условиями или сбоями оборудования у нас имеется сравнительно много установок, способных покрыть спрос, заявил в передаче TV24 «Личность дня» директор Департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики Гунар Валдманис, пишет LA.LV.

Он пояснил: «Если говорить о крупнейших мощностях, которые важны для стабильности энергоснабжения, это рижские теплоэлектростанции. Здесь со стороны операторов требуется очень ответственный подход и своевременное обеспечение запасов топлива — в частности, природного газа, закупаемого у поставщиков, соответствующих внешнеполитическим установкам Латвии и не связанных со странами-агрессорами».

По словам эксперта, ключевыми задачами для предотвращения потенциальных перебоев в энергоснабжении являются поддержание резервов, хорошо продуманные долгосрочные договоры, финансовые инструменты, обеспечивающие покрытие затрат, и возможность поддерживать оборудование в рабочем состоянии по конкурентоспособной цене.

В целом, по его словам, после отключения от российской энергетической сети энергетическая безопасность Латвии стала выше, чем когда-либо прежде, по очень веской причине: теперь Латвии совместно с другими странами Балтии не нужно передавать другим критически важную оперативную информацию о работе системы — устранены все «дыры в безопасности».

«Мы устранили ситуацию, при которой не слишком дружественные соседи могли видеть работу нашей системы и, в случае злонамеренных действий, вмешиваться. Этот элемент безопасности вывел ситуацию с электробезопасностью в Балтии на совершенно новый уровень — самый высокий, которого мы, как независимое государство, достигли до сих пор», – заверил Валдманис.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
