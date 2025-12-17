В новом плане по прекращению войны, который обсуждали делегации США, Украины и Европы на недавних переговорах в Берлине, предусмотрены конкретные механизмы предотвращения российской агрессии с участием сил США и Европы, сообщает американская газета The New York Times, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По словам участников переговоров, США согласились предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности. Как отмечает издание, во второй части плана содержится документ, в котором описаны конкретные действия «коалиции решимости» из европейских стран и США, направленные на предотвращение повторной агрессии России совместно с армией Украины.

Хотя содержание документа не раскрывается, собеседники The New York Times утверждают, что в нём описаны различные конкретные сценарии, обеспечивающие безопасность Украины в случае нового вторжения со стороны России.

В частности, США должны будут использовать свои обширные разведывательные возможности для мониторинга соблюдения условий перемирия и своевременного выявления передвижения российских войск.

Американские силы также должны будут обеспечить, чтобы мелкие столкновения не переросли в новую войну, говорится в публикации.

Одновременно вооружённые силы западных стран, согласившихся участвовать в возглавляемой Европой «коалиции решимости», будут размещены на западе Украины с целью создания ещё одного превентивного барьера против возможной агрессии России.

Кроме того, США должны будут выявлять попытки России организовать провокации с целью возобновления боевых действий.