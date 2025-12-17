«Škoda Group» рассматривает возможность участия в тендере на поезда для Rail Baltica 3 227

Дата публикации: 17.12.2025
Чешский производитель общественного транспорта Škoda Group рассматривает возможность участия в тендере на закупку поездов для железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор Škoda Group Петр Новотны.

Он отметил, что в 2025 году Škoda заключила контракт на скоростные поезда, способные развивать скорость 200 км/ч, с международным оператором Arriva, базирующимся в Лондоне и осуществляющим важные перевозки в Нидерландах, Великобритании, Чехии, Румынии и Польше.

Новотны указал, что Škoda хотела бы быть вовлечённой в проект Rail Baltica.

«Вкратце это означает обеспечение высокого качества сервиса, а также фактическое создание своего рода узла или субцентра по сборке здесь, развитие которого Škoda начала из-за условий, вызванных войной. Это также открывает перспективы для более быстрых поездов, которые будут необходимы», – добавил он.

Руководитель Škoda подчеркнул, что Rail Baltica также является одним из проектов инициативы «Трёх морей». «В эту инициативу входят не только балтийские государства, но и Польша, Чехия, Австрия, а также другие страны, сотрудничающие в вопросах инфраструктурной взаимосвязанности», – отметил он.

Комментируя конкуренцию среди производителей поездов в Балтийском регионе, Новотны подчеркнул, что конкуренция необходима и выгодна как заказчикам общественного транспорта, так и конечным пользователям. В то же время он заявил, что у Škoda «значительно» более крупные конкуренты, чем Stadler и другие европейские компании, и они находятся за пределами Европы.

«Важно понимать, что проекты такого рода являются очень, очень дорогими», – отметил Новотны.

По его словам, каждая компания, например, Siemens, Alstom, Stadler, PESA, ежегодно инвестирует около 90 миллионов евро в исследования и разработки, поэтому важна не только конкуренция, но и сотрудничество.

Ранее председатель правления АО Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс в интервью агентству сообщил, что тендер на закупку подвижного состава для проекта Rail Baltica в странах Балтии планируется объявить в конце января следующего года.

Он указал, что страны Балтии закупят единый стандартизированный подвижной состав. В Эстонии планируется приобрести пять поездов, в Латвии — три, а в Литве — четыре.

Нешпорс пояснил, что Эстонии по объективным причинам поезда понадобятся раньше и в большем количестве, так как участок Rail Baltica Таллин–Пярну специально разрабатывается для внутренних перевозок и будет открыт в 2030 году.

«В то время как в Латвии и Литве пока нет такой ясности, на каком участке и когда начнутся перевозки. Поэтому будет использован вариант закупки с опцией, когда в течение двух лет можно будет ещё подумать, сколько и когда потребуются поезда», – пояснил Нешпорс.

Согласно информации совместного предприятия трёх балтийских стран RB Rail, затраты на первый этап реализации Rail Baltica в Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на долю Латвии приходится 5,5 миллиарда евро. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также за счёт других возможных мер.

Общие затраты на проект, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее связать страны Балтии с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 км/ч.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
