Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врачи запретили певице из России выступать после концерта в Латвии 0 2356

Lifenews
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врачи запретили певице из России выступать после концерта в Латвии
ФОТО: Youtube

Врачи запретили выступать певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, в России она объявлена "иностранным агентом") после госпитализации из-за отека Квинке во время концерта в Риге, Латвия. Об этом пишут Telegram-каналы.

Утверждается, что специалисты порекомендовали артистке не выходить на сцену в ближайшие дни, чтобы избежать рецидива. По данным телеграм-каналов, после срочной госпитализации Гырдымову обследовали и предупредили о возможном повторении реакции в тяжелой форме. Отмечается, что певица не планирует отменять концерты в рамках своего тура, несмотря на запрет медиков.

9 ноября стало известно, что Монеточка была госпитализирована со своего концерта в латвийской столице - в Риге. Зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.

Позже Монеточка вышла на связь и извинилась перед зрителями. Она сообщила, что дышит лучше, но пока «плохо соображает».

Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео