Совет по конкуренции (СК) обращает усиленное внимание на развитие цен на топливо в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет отмечает, что в связи с быстрыми изменениями цен на топливо, связанными с военным конфликтом на Ближнем Востоке, а также поступающими от людей сигналами и жалобами на рост цен на топливо, этой проблеме уделено повышенное внимание.

Как заявила председатель СК Иева Шмите, цены на топливо в Латвии устанавливаются в условиях свободного рынка, и каждый участник рынка должен определять их самостоятельно. Роль СК заключается в наблюдении за развитием рынка и анализе того, насколько эффективно функционирует конкуренция и нет ли каких-либо нарушений закона о конкуренции.

На цены топлива влияет ряд факторов, включая оптовые цены на нефть и топливо на международных рынках, логистические затраты, государственную налоговую политику, изменения в спросе и предложении. Геополитические изменения не влияют на обязанность участников рынка устанавливать цены на топливо полностью самостоятельно и действовать по закону.

КС напоминает, что в соответствии с законом о конкуренции соглашения между участниками рынка, целью или результатом которых является предотвращение, ограничение или искажение конкуренции на территории Латвии, запрещены и недействительны с момента их заключения.

СК ранее уже проводил мониторинг рынка топлива в связи с колебаниями цен после начала войны в Украине. Учреждение продолжит следить за ситуацией на розничном рынке топлива и будет извещать общественность о соответствующей информации и выводах.