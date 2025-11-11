Baltijas balss logotype
Люди деградируют и их заменит ИИ. Культура осталась разве что в Китае - исследователь из США 0 372

Lifenews
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Stormseeker / Unsplash

Stormseeker / Unsplash

ФОТО: Unsplash

"Люди настолько разучились себя вести, что выбор ИИ в качестве собеседника намного перевешивает его текущие недостатки", - написал в соцсети Facebook научный сотрудник и исследователь из США Алексей Крол.

"Учитывая, что недостатки со временем будут преодолены, т.е. ИИ (искуственный интеллект) по всем параметрам станет лучше, чего нельзя сказать о поголовье людей. Люди, похоже идут в прямо противоположную сторону, и хотя понятно - почему это происходит, похоже, ни одна из стран (кроме, возможно, Китая) ничего в этом отношении не делает", - пишет Крол в соцсети Facebook.

"В СССР был кодекс молодого строителя коммунизма, и можно над этим смеяться, но если средний моральный уровень населения в поздние 70-е принять за 1, то текущий уровень, неверное -100. И то же можно сказать о всех странах даже без всяких кодексов, просто такова была культура, в то время, как сейчас мы видим ее отсутствие.

Культура это не про образованность, а в том числе способность держать свое эго с рамках приличий. Но психологи объявили это ошибкой и выдвинули на пьедестал вседозволенность, супер эгоизм и полную безответственность. Результат? Лет через 10-15 - 80% из вас НЕ БУДЕТ общаться с людьми без уж очень сильной необходимости. ИИ будет удовлетворять все ваши социальные потребности и поддерживать необходимый уровень окситоцина. И причина этого не в ИИ, а трендах того, что мы можем назвать воспитанностью", - считает автор.

#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
