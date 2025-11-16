Baltijas balss logotype
Психиатр раскрыл неожиданный признак шизофрении 0 1374

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Психиатр раскрыл неожиданный признак шизофрении
ФОТО: Unsplash

Психиатр: люди с шизофренией слишком часто используют местоимение «я».

Психиатр Владимир Скавыш раскрыл неожиданный признак шизофрении, выявленный учеными в ходе нового исследования.

По словам врача, исследование показало, что люди с шизофренией намного часто используют местоимение «я», чем здоровые люди. «Одно из объяснений этого феномена связано с повышенной сосредоточенностью человека с шизофренией на себе. Он буквально зациклен на собственных мыслях и ощущениях, что и проявляется в речи», — заявил Скавыш.

Он также отметил, что у людей с шизофренией часто наблюдаются и другие речевые трудности: нарушения грамматики, проблемы с подбором слов и соответствием контексту, аномалии с употреблением союзов и служебных слов. Однако именно чрезмерное использование местоимения «я» оказалось наиболее устойчивым и измеримым маркером.

По мнению врача, это открытие имеет важное значение для диагностики шизофрении. Оно поможет отличить это расстройство от проявлений депрессии. Также этот показатель позволит выявить шизофрению у находящихся в группе риска молодых людей и подростков до того, как у них появятся ярко выраженные симптомы.

Читайте нас также:
#медицина #молодежь #психиатрия #подростки #диагностика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
