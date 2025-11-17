Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач раскрыл влияние даже небольшого количества алкоголя на сон 0 355

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Lookstudio / Freepik

Фото: Lookstudio / Freepik

Врач Фолдвари-Шефер: алкоголь приводит к фрагментарному сну.

Врач Нэнси Фолдвари-Шефер из клиники Кливленда раскрыла влияние даже небольшого количества алкоголя на качество сна. Ее слова приводит издание Infobae.

«Алкоголь приводит к фрагментарному сну, то есть головной мозг ненадолго просыпается, из-за чего цикл сна прерывается снова и снова», — объяснила доктор. В результате за ночь человек не сможет полностью восстановиться, подчеркнула она.

Специалист уточнил, что алкоголь негативно влияет на сон особенно во второй половине ночи. При этом, по ее словам, совершенно неважно, сколько человек выпил вечером. Перечисленные эффекты будут проявляться при любой дозе спиртных напитков, заключила Фолдвари-Шефер.

Читайте нас также:
#медицина #алкоголь #наука #врач #сон #советы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео