Прилагательное «парасоциальный» стало словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка.

Слово «парасоциальный» обозначает одностороннюю эмоциональную связь, которую индивид испытывает по отношению к знаменитости, персонажу из литературы или кино либо к искусственному интеллекту.

В заявлении словаря для 2025 года приведены примеры его использования: «парасоциальные отношения» — это взаимодействие между артистом и его поклонником, а «парасоциальное горе» — переживание утраты после кончины известной личности.

Ранее слова «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия», которые начали использовать в TikTok, добавили в обновленную версию Кембриджского словаря. «Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — сказал руководитель лексической программы Колин Макинтош. Он отметил, что в словарь попадают только те слова, которые сохранят свою актуальность.