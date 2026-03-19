Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал страны региона к координации действий для противодействия, по его словам, "дестабилизирующим шагам" со стороны США и Израиля, сообщают иранские государственные СМИ.

Заявления прозвучали в ходе отдельных телефонных разговоров главы иранского МИД с коллегами из Турции, Египта и Пакистана. В Тегеране подчеркивают необходимость усиления взаимодействия между государствами региона на фоне обострения ситуации.

Аракчи заявил, что недавние атаки США и Израиля на иранскую инфраструктуру были направлены на эскалацию напряженности. Он добавил, что Иран намерен защищать свой суверенитет и безопасность и не откажется от ответных мер в случае дальнейшего давления.