Иран призвал к координации с Турцией, Египтом и Пакистаном 2 589

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран призвал к координации с Турцией, Египтом и Пакистаном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал страны региона к координации действий для противодействия, по его словам, "дестабилизирующим шагам" со стороны США и Израиля, сообщают иранские государственные СМИ.

Заявления прозвучали в ходе отдельных телефонных разговоров главы иранского МИД с коллегами из Турции, Египта и Пакистана. В Тегеране подчеркивают необходимость усиления взаимодействия между государствами региона на фоне обострения ситуации.

Аракчи заявил, что недавние атаки США и Израиля на иранскую инфраструктуру были направлены на эскалацию напряженности. Он добавил, что Иран намерен защищать свой суверенитет и безопасность и не откажется от ответных мер в случае дальнейшего давления.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Турция #Египет #безопасность #Пакистан #суверенитет
