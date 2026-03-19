«Я в политике давно и знаю, какой путь наиболее эффективный!", – говорит известный латвийский политик Регина Лочмеле, которая недавно присоединилась к партии «Латвия на первом месте».

«Это был достаточно легкий выбор для меня: мы сейчас живем в эпоху войн и стране нужен сильный лидер, который сможет провести Латвию через этот период нестабильности и кризиса. И таким лидером, таким сильным политиком является именно Айнарс Шлесерс!», – уверена Лочмеле.

«Нынешняя премьер хорошо смотрится на индивидуальных и коллективных фото – например, на фоне других европейских политиков, но она не имеет ни опыта, ни компетенции в управлении страной, в экономике, в принятии эффективных решений. И мы все это видим: страна летит в пропасть, погрязла в долгах, мы занимаем последние места по всем основным показателям в ЕС!», – констатирует Регина Лочмеле и называет три самых главных проблемы Латвии.

Подробности – в видеоинтервью, которое политик дала нашему порталу bb.lv: