Американские и английские СМИ обсуждают обнародованные сообщения физика Эми Эскридж, загадочно погибшей четыре года назад. Они наполнены зловещими предсказаниями.

Учёная, которая работала над темой НЛО, предупреждала друзей о слежке и угрозах, а через месяц её тело нашли с пулей в голове. Следователи тогда быстро отрапортовали о самоубийстве.

Последний разговор и роковой выстрел

34-летняя жительница Алабамы Эми Эскридж занималась исследованиями в области антигравитационных двигательных установок и интересовалась НЛО. Спустя почти четыре года после её трагической смерти история получила неожиданное продолжение. Британский таблоид Daily Mail раздобыл шокирующий архив переписки — погибшая велела вскрыть его «при любом подозрительном исходе».

Судя по данным, оказавшимся в распоряжении прессы, ключевым свидетелем выступает отставной британский спецназовец и разведчик Фрэнк Милберн, называвший себя бизнес-партнёром Эскридж. Именно он предоставил журналистам скриншоты переписки с Эми Эскридж. Исследовательница за месяц до гибели отправила ему сообщение, от которого становится не по себе: «Если скажут, что я покончила с собой, не верьте. Я этого точно не делала».

Следом шли не менее тревожные строчки про отравление и возможные сфабрикованные обвинения в убийстве: «Если увидите сообщение о том, что я умерла от передозировки, я этого точно не делала. Если увидите сообщение о том, что я убила кого-то ещё, я этого точно не делала».

Милберн утверждает, что общался с Эми Эскридж буквально за несколько часов до трагедии, и ничто не выдавало в ней человека, готового свести счёты с жизнью. На следующий день, 11 июня 2022 года, её обнаружили мёртвой с огнестрельной раной головы.

Охота на передний край науки

Почему о гибели провинциального физика заговорили только сейчас? Всё изменилось после череды похожих инцидентов, прокатившихся по Соединённым Штатам. Федеральные каналы наперебой считают потери среди учёных: с 2023 года при туманных обстоятельствах кто-то пропал без вести, кого-то нашли застреленным в собственном доме, кто-то умер при невыясненных обстоятельствах. По подсчётам Fox News, речь идёт как минимум о восьми специалистах узкого профиля — ядерщиках, астрофизиках, инженерах засекреченных проектов, связанных с изучением феномена НЛО.

В этом зловещем списке фигурирует и исчезнувший не так давно, в феврале 2026 года, генерал-майор ВВС в отставке Уильям Маккасланд. Он имел доступ к сверхсекретным правительственным данным. На Капитолийском холме обсуждается вариант с привлечением ФБР к централизованному расследованию.

Призрак «Гаванского синдрома»

Погибшая в 2022-м Эми Эскридж возглавляла небольшой частный Институт экзотических наук, где команда энтузиастов билась над прорывной идеей антигравитационной тяги — технологии, способной превратить любые летательные аппараты в корабли пришельцев из фантастических блокбастеров. В последние годы исследовательница утверждала, что она и её коллеги, работавшие над этим проектом, подвергались «целенаправленной кампании запугивания и преследования».

Эскридж жаловалась, что её будто бы «выжигали дистанционно». Учёная в своих сообщениях Фрэнку Милберну детально описывает экспертизу от якобы прикомандированного к группе «специалиста по вооружениям из ЦРУ»: он зафиксировал ожоги на её руках, повреждения в доме, а дистанционное воздействие, по его заключению, было произведено излучателем, спрятанным в автомобиле.

В связи с этим Daily Mail упоминает так называемый Гаванский синдром — череду жалоб американских чиновников, работавших за рубежом, на головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Природа этого явления, наблюдавшегося в ноябре 2016 года, до сих пор остаётся предметом споров. А Белый дом некоторое время считал, что это была прицельная атака на дипломатов США с использованием «микроволнового оружия».

Не все готовы видеть в трагедии Эми Эскридж руку ликвидаторов, связанных с секретной тематикой НЛО. Отец учёной, Ричард Эскридж, в прошлом инженер NASA, попросил журналистов умерить пыл. Его аргумент прост: учёные умирают каждый день, а у его дочери были серьёзные хронические недомогания, и не стоит каждую смерть рядового исследователя вписывать в конспирологический сюжет.