27 апреля 2026 года чтят память святого Мартина I Исповедника, папы Римского. Где-то имя превратилось в Мартын, а также он получил прозвище Лисогон.

Считалось, что в этот день лисы уходят из своих старых нор и начинают рыть новые — где будут выращивать лисят летом. Предполагалось, что в этот день лисы становятся слепы и глухи, и потому их можно ловить голыми руками. Второе название — Вороний праздник. Следует угостить этих птиц кашей.

О чем вспоминают в Церкви 27 апреля 2026 года

Мартин жил в Италии в VII веке. Он имел глубокое и разностороннее образование. И уже в ранней юности стал священником. А в 649 году был избран на священный престол, и так стал седьмым папой Римским. На этом поприще он сразу проявил себя очень активным и непримиримым борцом за чистоту веры.

Он активно боролся против еретиков, что вызвало гнев императора Констанса. Тот отправил к нему тайно своего воина с приказом умертвить папу. Однако, приближаясь к потенциальной жертве, воин неожиданно ослеп, а его начальник, отдавший приказ, почти сразу погиб в сражении. Император оставил мысли о физическом устранении Мартина, однако смог убрать его с политической и общественной арены, отправив его в ссылку.

Мартин провел год на безлюдном острове в Эгейском море. А потом император и вовсе попытался его казнить. Все же смертельный приговор был отменен и его отправили опять в ссылку, но еще дальше — в Херсонес Таврический. Там вскоре изнуренный гонениями и болезнями умер. Позднее его мощи перенесли в Рим.

Смысл праздника

В этот день вспоминается человек, сохранивший свою веру и несущий ее неизменной другим. Так же следует поступать и всем нам.

Что можно делать 27 апреля 2026 года

Неплохо выйти на прогулку в парк или в ближайший лес, если там уже высохла почва. Следует позаботиться о домашних животных, а также о птицах, особенно — о воронах. Прекрасный день для сватовства.

Что нельзя делать 27 апреля 2026 года

Главный запрет связан с лисами — их нельзя ловить и обижать. Но в современных условиях соблюсти его просто. В этот день нельзя обманывать и давать ложные обещания. Не стоит льстить никому — ни начальству, ни родным. Нельзя ни с кем ссориться. В этот день нельзя вместе стирать вещи мужа и жены, а вот детские вещи с вещами одного из родителей — допустимо.

Что можно делать 27 апреля 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все.