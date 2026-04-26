Прошло ровно 10 лет с подписания Парижского соглашения по климату. Климатическая политика часто подвергается критике. Но она дала и впечатляющие результаты. Например, глобальное развитие возобновляемых источников энергии оказалось столь быстрым, что превзошло ожидания оптимистов. Другие примеры:

Сегодня "зеленая" энергия обеспечивает 40% мирового объема потребления. Ее доля в мировом энергобалансе за 10 лет выросла более чем втрое.

Объем энергии, вырабатываемой солнечными батареями, уже сейчас в 4 раза выше, чем по прогнозам 2015 года. Каждые три года он увеличивается вдвое. Лидер в этой сфере - Китай. В 2025 году он установил больше солнечных батарей, чем все остальные страны мира вместе взятые.

Рынок электромобилей вырос с 1% до почти 25% от общего объема продаж авто, - пишет Deutsche Welle. Ожидается, что закрепленная в Парижском соглашении цель - вывести к 2030 году на дороги 100 млн электромобилей - будет достигнута раньше запланированного срока.