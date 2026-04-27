Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кукла Маша, кукла Миша. Даугавпилс зазывает на выставку лялек 0 161

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кукла Маша, кукла Миша. Даугавпилс зазывает на выставку лялек

В малом зале Форштадтского культурного пространства Центра национальных культур (ул. Видземес, 41а, на втором этаже) открыта выставка кукол или по-белорусски – лялек. Организаторы дали ей название «Больше, чем игрушка: традиционная белорусская кукла» и приглашают всех посмотреть на разнообразных экспонатов, сообщает "Латгалес лайкс".

Посетители могут здесь увидеть куклы-обереги, амулеты, просто игрушки, этнографические, фольклорные, театральные, ритуальные, сувенирные, старинные куклы, а также авторские работы.

Главный организатор культурных мероприятий Центра национальных культур (ЦНК) Жанна Романовская рассказала: «На экспозиции представлена коллекция кукол, собранная Даугавпилсским Центром белорусской культуры за почти тридцатилетнюю историю.

Куклы очень разные, изготовлены из дерева, керамики, соломы, льна, хлопка, бумаги. Большинство – это сувениры. Их дарили нам гости, делегации, просто жители города. Сувенирные куклы были наградами нашим ансамблям за участие в фестивалях. Также на выставке есть фольклорные, этнографические, обрядовые, обереговые, игровые, театральные, авторские куклы. У каждой – своя история».

Выставка продлится до 30 апреля!

Читайте нас также:
#выставка #искусство #обереги #куклы #этнография #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео