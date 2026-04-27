В малом зале Форштадтского культурного пространства Центра национальных культур (ул. Видземес, 41а, на втором этаже) открыта выставка кукол или по-белорусски – лялек. Организаторы дали ей название «Больше, чем игрушка: традиционная белорусская кукла» и приглашают всех посмотреть на разнообразных экспонатов, сообщает "Латгалес лайкс".

Посетители могут здесь увидеть куклы-обереги, амулеты, просто игрушки, этнографические, фольклорные, театральные, ритуальные, сувенирные, старинные куклы, а также авторские работы.

Главный организатор культурных мероприятий Центра национальных культур (ЦНК) Жанна Романовская рассказала: «На экспозиции представлена коллекция кукол, собранная Даугавпилсским Центром белорусской культуры за почти тридцатилетнюю историю.

Куклы очень разные, изготовлены из дерева, керамики, соломы, льна, хлопка, бумаги. Большинство – это сувениры. Их дарили нам гости, делегации, просто жители города. Сувенирные куклы были наградами нашим ансамблям за участие в фестивалях. Также на выставке есть фольклорные, этнографические, обрядовые, обереговые, игровые, театральные, авторские куклы. У каждой – своя история».

Выставка продлится до 30 апреля!