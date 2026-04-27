Заложниками ситуации оказались те елгавчане, которые живут рядом с заводом по переработке пластика Nordic Plast, поскольку им ежедневно приходится сталкиваться с неприятным запахом.

В 2025 году в Государственную службу среды (VVD) по этому поводу поступило более 60 жалоб. После неоднократных проверок, проведенных службой, предприятие решило инвестировать 1 млн евро в строительство вентиляции и оборудования по очистке сточных вод.

Завод по переработке пластика Nordic Plast 23 года находился в Олайне, однако три года назад производство было перенесено в Елгаву. В год там перерабатывается около 15 тонн пластмассы, и еще планируется увеличение мощностей. Претензии по поводу неприятного запаха есть у жителей частных особняков и многоквартирных домов, расположенных поблизости от завода.

Прохожая Даце Вайтекевича: “Да, сын говорит, что неприятный запах есть. На самом деле он даже говорил, что хочет написать жалобу, но пока не решился”.

Студентка Петра из Финляндии, живущая в Елгаве: “Иногда чувствую, когда открываю окно. Но не так, что пахнет постоянно. Только иногда, когда ветер дует оттуда”.

В прошлом году VVD получила 63 жалобы от жителей на неприятный запах, вызванный выбросами предприятий. Такие же жалобы поступали и в этом году, подтвердила замдиректора Юго-Западного регионального управления среды VVD Эвита Бейтлере:

“Мы установили, что есть превышение из определенных источников. Было вынесено предупреждение о соблюдении условий выданного разрешения, и мы осуществляли надзор, поскольку в целом в 2025 году со стороны VVD было проведено 11 проверок”.

Предприятию поручено разработать новый проект лимитов выбросов запахов. Необходимо улучшить управление сточными водами и реконструировать вентиляционные системы.

На заводе признают проблему и обещают принять меры.

“Этот запах возникает в процессе переработки, поскольку мы перерабатываем упаковку, собранную из отсортированных отходов. Там есть биологические примеси — остатки кефира, масла, всего, что используется в хозяйстве, остаются на пленке. Затем на сортировочных центрах их сортируют и прессуют в тюки. Когда мы вскрываем эти тюки, чтобы начать переработку и производить из них новые гранулы и вторичное сырье, появляется этот букет запахов”, — пояснил директор Nordic Plast Андрис Трумарс.

После получения жалоб и указаний VVD предприятие планирует вложить около 1 млн. евро именно в устранение запахов.