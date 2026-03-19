Президент Финляндии Стубб объяснил, почему Европа не спешит помогать Трампу 0 254

Дата публикации: 19.03.2026
Изображение к статье: Стубб разъяснил, что Ближний Восток немного значит для финнов.

Стубб разъяснил, что Ближний Восток немного значит для финнов.

Официальный Хельсинки больше озабочен собственными водами.

По словам президента республики Александра Стубба, нежелание европейских стран – членов НАТО откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о помощи в Ормузском проливе связано с тем, что США не проконсультировались с союзниками перед военными действиями.

– Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим, – сказал Стубб в понедельник студентам Лондонской школы экономики.

Трамп предупредил европейских союзников по НАТО о ”крайне мрачном будущем”, если они не помогут США в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. В понедельник Великобритания и Германия выразили нежелание предоставить военную поддержку.

”Задача Финляндии в НАТО – обеспечивать безопасность северо-востока Европы”

По словам Стубба, у Финляндии нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.

– У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в альянсе – обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы, – отметил Стубб.

Тем не менее, в интервью агентству Bloomberg Стубб подчеркнул, что заявления Трампа нужно воспринимать серьезно.

– Те страны, которые могут и хотят помочь США, должны это сделать, – добавил он.

Стубб отметил разницу в подходе США по сравнению с предыдущими конфликтами.

– В Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с международными институтами или союзниками. Сейчас ситуация иная, – пояснил президент Финляндии.

По мнению Стубба, сейчас крайне важно вновь убедить Трампа в необходимости сотрудничества с Европой.

Война на Ближнем Востоке началась две недели назад, когда Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану и ликвидировали иранского верховного лидера. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в регионе.

Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии. По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море. Она также напомнила, что у Финляндии есть сухопутная граница с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.

#НАТО #Иран #США #Финляндия #Дональд Трамп #Европа #безопасность #Россия #политика
