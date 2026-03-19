По словам президента республики Александра Стубба, нежелание европейских стран – членов НАТО откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о помощи в Ормузском проливе связано с тем, что США не проконсультировались с союзниками перед военными действиями.

– Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим, – сказал Стубб в понедельник студентам Лондонской школы экономики.

Трамп предупредил европейских союзников по НАТО о ”крайне мрачном будущем”, если они не помогут США в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. В понедельник Великобритания и Германия выразили нежелание предоставить военную поддержку.

”Задача Финляндии в НАТО – обеспечивать безопасность северо-востока Европы”

По словам Стубба, у Финляндии нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.

– У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в альянсе – обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы, – отметил Стубб.

Тем не менее, в интервью агентству Bloomberg Стубб подчеркнул, что заявления Трампа нужно воспринимать серьезно.

– Те страны, которые могут и хотят помочь США, должны это сделать, – добавил он.

Стубб отметил разницу в подходе США по сравнению с предыдущими конфликтами.

– В Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с международными институтами или союзниками. Сейчас ситуация иная, – пояснил президент Финляндии.

По мнению Стубба, сейчас крайне важно вновь убедить Трампа в необходимости сотрудничества с Европой.

Война на Ближнем Востоке началась две недели назад, когда Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану и ликвидировали иранского верховного лидера. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в регионе.

Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии. По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море. Она также напомнила, что у Финляндии есть сухопутная граница с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.