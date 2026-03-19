С наступлением весны многие рассчитывают без особых усилий вернуться в форму. Однако на практике лишние килограммы уходят не так быстро, как хотелось бы. Эксперты в области питания и фитнеса объясняют: часто мешают не очевидные ошибки, а повседневные привычки, на которые редко обращают внимание.

Одна из таких ловушек — напитки. Даже при контроле питания люди нередко забывают учитывать калорийность того, что пьют. Сезонные кофейные напитки, лимонады, смузи и морсы могут содержать значительное количество сахара. Это увеличивает общий калораж и вызывает скачки уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, усиливает аппетит и провоцирует переедание.

Еще одна распространенная ошибка — переоценка физической активности. С потеплением увеличивается количество прогулок, и создается ощущение, что калории «сгорают сами собой». Однако реальные энергозатраты остаются умеренными. Например, даже для компенсации одного калорийного напитка может потребоваться пройти несколько километров, поэтому дополнительные «вкусняшки» быстро сводят на нет весь эффект от активности.

Весной возрастает и соблазн уличной еды. Открываются кафе, появляются десерты с ягодами, мороженое, свежая выпечка. Несмотря на «сезонный» и иногда «полезный» имидж, такие продукты часто содержат много сахара и жиров. При регулярном употреблении это легко приводит к избытку калорий, при том что насыщение оказывается кратковременным.

Серьезное влияние оказывает и сбой режима. Более длинный световой день провоцирует поздние прогулки и смещение графика питания. Возникают поздние ужины, нерегулярные приемы пищи и дополнительные перекусы. При этом недостаток сна напрямую связан с нарушением гормонального баланса: усиливается чувство голода, возрастает тяга к сладкому и снижается самоконтроль.

Отдельно специалисты выделяют стремление похудеть как можно быстрее. Резкое сокращение калорий или чрезмерные тренировки часто приводят к обратному эффекту — усталости, снижению мотивации и срывам. В результате человек возвращается к прежним привычкам, а вес — к прежним значениям.

Эксперты подчеркивают: наиболее эффективный подход — постепенные изменения. Нормализация сна, стабильный режим питания, отказ от случайных перекусов и внимательное отношение к рациону позволяют добиться устойчивого результата без стресса для организма.