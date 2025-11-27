71-летняя эстрадная певица из Латвии Лайма Вайкуле снялась в рождественской праздничной рекламе украинской сети супермаркетов. Компания после неоднозначной реакции выпустила официальное обращение и объяснила выбор Вайкуле для участия в промо, пишет Фокус.

Артистка исполнила песню "Щедрик" Николая Леонтовича в сопровождении танцевального ансамбля "Риго" и хора "Anima". Соответствующее видео компания разместила на своих страницах в соцсетях.

Однако видео вызвало не только позитивные эмоции, но и стало причиной для критики. Многим не понравилось, что Вайкуле, которая раньше строила карьеру и очень много выступала в России, теперь поет в рекламе украинской компании.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Лайма Вайкуле осудила действия путинского режима и выступила в поддержку украинского народа, из-за чего постоянно поддается хейту со стороны россиян.

При этом она поддерживала тех россиян, которые уехали из РФ в знак протеста после начала войны, и считала, что русский язык стал "жертвой войны".

"Следующий Киркоров? Еще один братский народ себе найти решили на голову", "На фестивале Лайми выступали Потап и Настя, Лобода – какая разница скажите? Позор!", "Друзья, это просто очень плохо. Невозможно найти логику и объяснить, для чего вы это сделали и как это коррелирует с современными реалиями Украины и украинцев. Это просто очень плохо. Очень. Точка", "Ваша идея – хорошая. Просто Вайкуле к "традициям, сплачивающим украинцев даже в самые сложные времена" — как малиновое варенье к борщу. Есть немало сознательных украинских исполнителей или молодых, не презренных совком иностранных артистов. Уверена, они бы радостно поддержали идею и спели "Щедрик"", – пишут те, кто не в восторге от идеи создателей ролика.

Другие же наоборот напоминают о проукраинской позиции певицы и благодарят АТБ за видео:

"Лайма изначально имеет проукраинскую позицию! Это видео как поддержка для украинцев! Спасибо за выбор!", "Идея хорошая, песня и лайма – замечательные… Лайма крутая, она однозначно против войны и не имеет сейчас отношения к России, не понимаю хейта", "Приятно видеть международное поздравление, отличный жест дружбы".

Дискуссия получилась настолько жаркой, что АТБ опубликовали официально обращение, в котором объяснили выбор артистки для своей рекламы. Компания подчеркнула, что ролик является рождественским поздравлением дружеского латвийского народа украинцам.

"Участие латвийской исполнительницы связано исключительно с тематикой международного приветствия. Цель ролика – передать атмосферу дружбы и Рождественского тепла между нашими народами, а не нести какие-либо политические или идеологические месседжи", – говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что слышат и читают все замечания, но напомнили, что АТБ-маркет не поддерживает и не сотрудничает с лицами, имеющими пророссийские или антиукраинские позиции.

"Мы всегда были и остаемся украинским бизнесом, работающим для украинцев и вместе с украинцами, а украинская идентичность и культура – основа всех наших коммуникаций", – заявили в АТБ.

Фокус