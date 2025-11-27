Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лайма Вайкуле исполнила «Щедрик» в рекламе: мнение украинцев разделилось 4 1704

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2025
Focus
Изображение к статье: Лайма Вайкуле исполнила «Щедрик» в рекламе: мнение украинцев разделилось
ФОТО: twitter

71-летняя эстрадная певица из Латвии Лайма Вайкуле снялась в рождественской праздничной рекламе украинской сети супермаркетов. Компания после неоднозначной реакции выпустила официальное обращение и объяснила выбор Вайкуле для участия в промо, пишет Фокус.

Артистка исполнила песню "Щедрик" Николая Леонтовича в сопровождении танцевального ансамбля "Риго" и хора "Anima". Соответствующее видео компания разместила на своих страницах в соцсетях.

Однако видео вызвало не только позитивные эмоции, но и стало причиной для критики. Многим не понравилось, что Вайкуле, которая раньше строила карьеру и очень много выступала в России, теперь поет в рекламе украинской компании.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Лайма Вайкуле осудила действия путинского режима и выступила в поддержку украинского народа, из-за чего постоянно поддается хейту со стороны россиян.

При этом она поддерживала тех россиян, которые уехали из РФ в знак протеста после начала войны, и считала, что русский язык стал "жертвой войны".

"Следующий Киркоров? Еще один братский народ себе найти решили на голову", "На фестивале Лайми выступали Потап и Настя, Лобода – какая разница скажите? Позор!", "Друзья, это просто очень плохо. Невозможно найти логику и объяснить, для чего вы это сделали и как это коррелирует с современными реалиями Украины и украинцев. Это просто очень плохо. Очень. Точка", "Ваша идея – хорошая. Просто Вайкуле к "традициям, сплачивающим украинцев даже в самые сложные времена" — как малиновое варенье к борщу. Есть немало сознательных украинских исполнителей или молодых, не презренных совком иностранных артистов. Уверена, они бы радостно поддержали идею и спели "Щедрик"", – пишут те, кто не в восторге от идеи создателей ролика.

Другие же наоборот напоминают о проукраинской позиции певицы и благодарят АТБ за видео:

"Лайма изначально имеет проукраинскую позицию! Это видео как поддержка для украинцев! Спасибо за выбор!", "Идея хорошая, песня и лайма – замечательные… Лайма крутая, она однозначно против войны и не имеет сейчас отношения к России, не понимаю хейта", "Приятно видеть международное поздравление, отличный жест дружбы".

Дискуссия получилась настолько жаркой, что АТБ опубликовали официально обращение, в котором объяснили выбор артистки для своей рекламы. Компания подчеркнула, что ролик является рождественским поздравлением дружеского латвийского народа украинцам.

"Участие латвийской исполнительницы связано исключительно с тематикой международного приветствия. Цель ролика – передать атмосферу дружбы и Рождественского тепла между нашими народами, а не нести какие-либо политические или идеологические месседжи", – говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что слышат и читают все замечания, но напомнили, что АТБ-маркет не поддерживает и не сотрудничает с лицами, имеющими пророссийские или антиукраинские позиции.

"Мы всегда были и остаемся украинским бизнесом, работающим для украинцев и вместе с украинцами, а украинская идентичность и культура – основа всех наших коммуникаций", – заявили в АТБ.

Фокус

Читайте нас также:
#реклама #культура #певица #дружба #критика #украинцы #Лайма Вайкуле #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    27-го ноября

    бабулька за бабки будет и говно ложкой есть !!! не осуждайте старую алкоголичку - лечение цирроза печени штука дорогая !!!

    41
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    (никого персонально не имея в виду) Интересно, извиваются ли гадюки перед смертью?

    30
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го ноября

    пляди есть пляди

    30
    4
  • AE
    Alex Evi
    27-го ноября

    Дружественный латвийский народ ??????? Дружественные латыши вымерли много лет назад !!! А придёт время (когда власть на западе сменится ) хохлов выгонят на х....

    34
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как говорится, совет да любовь. Иконка видео
Изображение к статье: Почему мы запрещаем себе радоваться
Изображение к статье: Как материнская опека превращает сыновей в мужчин, не готовых к ответственности
Изображение к статье: Раиса мешала Нэнси даже в Белом Доме. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео