Ксения Собчак раскрыла подоплеку отношений с бывшим мужем: «Я шизоидный тип мужчин люблю» 0 326

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Светская львица продолжает считать бывшего супруга еальным отцом и интеллектуалом в лучшем смысле этого слова.

Расставание Ксении Собчак с предыдущим мужем язык не повернется назвать мирным. Узнав о романе супруги с известным режиссером, Максим Виторган ринулся на соперника с кулаками.

К счастью, журналистка и актер в итоге сумели остаться друзьями. Огромная заслуга в этом принадлежит Ксении Собчак, которая продолжает считать Виторгана-младшего идеальным отцом и интеллектуалом в лучшем смысле этого слова.

На днях вышел долгожданный выпуск программы «Натальная карта», где Собчак не только показала зубы переволновавшейся Олесе Иванченко, но и рассказала о своих отношениях с бывшим избранником. Как и предполагала публика, между телеведущей и звездой фильма «День выборов» изначально было мало общего.

«Я шизоидный тип мужчин люблю. Первый муж был немного другой, он и есть очень умный человек — уровень образования, возможность говорить на самые разные темы. Это очень важный фактор для меня! Мозг — это самая эрогенная зона в мужчине. Если он дурак, то сколько бы шуток не было, это…», — призналась Ксения в беседе с Олесей Иванченко и Дмитрием Журавлевым.

Комментируя ситуацию по поводу отношений с экс-супругом спустя годы после развода, Ксения Анатольевна не без гордости призналась, что по-прежнему восхищается Максимом Виторганом. Ко всему прочему, блондинка стремится сохранить драгоценную связь отец-сын, которая установилась между артистом и их общим наследником Платоном.

«Платон рожден в любви, поэтому у меня с его папой классные отношения. Не понимаю, зачем устраивать после развода разбор грязного белья. Мы с Максимом дружим, все нормально, все общаются и публичных скандалов у нас не было, кроме эмоциональных моментов, но не будем о них», — заключила журналистка.

#звезды #развод #отношения #роман #дружба #Ксения Собчак
