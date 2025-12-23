Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А как же две квартиры в Латвии? Долиной предрекли забвение 2 939

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А как же две квартиры в Латвии? Долиной предрекли забвение

Карьера Ларисы Долиной может завершиться в ближайшее время. Певица также может потерять две роскошные квартиры в Латвии ценой более миллиона евро.

Продюсер Андрей Ковалев заявил, что народная артистка России Лариса Долина может в ближайшее время завершить карьеру из-за ставшего пбуличным скандала с продажей квартиры мошенникам в Москве.

Ковалев уточнил, что из-за скандала с квартирой Долина потеряла доверие слушателей, билеты на ее выступления продаются с трудом. Известно, что зрители холодно приняли артистку на концерте Григория Лепса, который состоялся 21 декабря. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием.

По мнению продюсера, отношение публики говорит о том, что музыкальная карьера Долиной закончена. Спикер допустил, что со временем скандал забудется, но за это время забудут и саму певицу. «Где бы она сейчас ни выступала, ее будет встречать свист. И в конце концов организаторы концертов поймут, что это просто бессмысленно», — заключил Ковалев.

Также певица Лариса Долина может лишиться двух роскошных квартир в латвийском городе Юрмала общей стоимостью более миллиона евро. Об этом предупредил адвокат Александр Бенхин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ситуация, связанная с квартирой Ларисы Долиной, не имеет отношения к искусству и творчеству. Он подчеркнул, что певица является в этой ситуации жертвой мошенников и произошедшее не должно влиять на ее выступления.

Читайте нас также:
#Латвия #мошенники #музыка #артистка #карьера #концерты #квартиры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    24-го декабря

    надо жертву мошенников пригласить погостить в латвии ! сменить место жительства ! алла пугачёва может оказать поддержку на первое время ! да и лайма вайкуле замолвит словечко ! две квартиры в юрмале за миллион долларов на дороге не валяються ! все жертвы из россии потом комфортно себя чувствуют в латвии ! а потом можно пойти на курсы латышского и сдать на гражданство !

    0
    0
  • bt
    bory tschist
    23-го декабря

    ... a точно так, как в 1940-м году оккупировали и национализировали квартиру (весь этаж – 384,7) моих – дедушки, бабушки и мамы, а таких случаев – 70% жителей Латвии в 1940-м ! _ наследники и потомки оккупантов обязаны были заранее знать – клин выбивается клином! p.s._ сослать их в Сибирь – для них бы было роскошью, жаль, что нельзя – на "пятáк" северного полюса

    0
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео