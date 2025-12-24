Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп.

Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего рождения. Звезда позировала в пижаме, лежа в кровати, и опубликовала фото в Instagram.

«Мое ежегодное селфи на день рождения. Без фильтров. Без макияжа. Только брови, сделанные методом микроблейдинга, и остатки ботокса и филлеров после последней процедуры. Да, мне 53», — отметила артистка.

Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Милано не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей: их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.

Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло справиться с сильным стрессом.

В 2019 году Милано рассказала в подкасте «Sorry Not Sorry», что сделала два аборта. Оба раза звезда «Зачарованных» прервала беременность во время отношений с актером Скоттом Вольфом, с которым была помолвлена. Она признавалась, что в тот момент не была готова стать матерью и ее избранник тоже не хотел детей.