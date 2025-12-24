Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Да, мне 53», - сопроводила откровенное фото американская актриса Алисса Милано 0 391

Lifenews
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В чем же секрет ее молодости, гадают поклонники.

В чем же секрет ее молодости, гадают поклонники.

Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп.

Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего рождения. Звезда позировала в пижаме, лежа в кровати, и опубликовала фото в Instagram.

«Мое ежегодное селфи на день рождения. Без фильтров. Без макияжа. Только брови, сделанные методом микроблейдинга, и остатки ботокса и филлеров после последней процедуры. Да, мне 53», — отметила артистка.

Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Милано не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей: их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.

Звезда признавалась, что забеременела в 2009 году, но не смогла выносить ребенка. Актриса перенесла выкидыш и тяжело это переживала. По словам знаменитости, супругу тоже было нелегко, но он быстрее пришел в себя и окружил ее поддержкой, заботой и вниманием, что помогло справиться с сильным стрессом.

В 2019 году Милано рассказала в подкасте «Sorry Not Sorry», что сделала два аборта. Оба раза звезда «Зачарованных» прервала беременность во время отношений с актером Скоттом Вольфом, с которым была помолвлена. Она признавалась, что в тот момент не была готова стать матерью и ее избранник тоже не хотел детей.

Читайте нас также:
#звезды #фото #instagram #семья #поддержка #отношения #возраст #беременность #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока - мнение
Изображение к статье: Футболист счастлив в браке. Иконка видео
Изображение к статье: Ученые ломают головы над этими следами прошлого, Иконка видео
Изображение к статье: По-прежнему яркая, эстрадная, звезда. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео