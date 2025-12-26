70‑й конкурс Евровидение превращается в одно из самых политически напряжённых событий последних лет. Итальянская телекомпания Rai подтвердила участие страны, несмотря на призывы отказаться от конкурса из‑за присутствия Израиля

Вена готовится принять 70‑й конкурс "Евровидение" 12–16 мая 2026 года, но атмосфера вокруг юбилейного выпуска далека от праздничной. За полтора года до шоу Европа оказалась втянутой в масштабный политический конфликт, который раскалывает вещателей, артистов, профсоюзы и правительства.

В Брюсселе протест начался не с политиков, а с артистов. 170 бельгийских деятелей культуры — музыканты, режиссёры, писатели, актёры — подписали коллективное письмо, в котором резко осудили решение общественного вещателя RTBF участвовать в Евровидении‑2026.

В обращении говорится, что конкурс рискует стать "площадкой для нормализации нарушений международного права", ссылаясь на недавнюю операцию Израиля в секторе Газа в ответ на теракт 2023 года. Ее многие в мире считали непропорциональной, называли "геноцидом".

Тем временем победитель прошлого года Nemo объявил, что возвращает свой трофей из-за несогласия с допуском Израиля - жест, который ранее сделал победитель 1994 года Чарли Макгеттиган. А австрийский вещатель ORF, принимающий конкурс - 2026, предупредил, что не будет запрещать палестинские флаги и не станет скрывать возможные освистывания израильского выступления.

"Мы разрешим все официальные флаги, которые существуют в мире, если они соответствуют закону и имеют определенную форму (...) Мы не будем ничего приукрашивать или избегать показа происходящего, потому что наша задача - показать все как есть", — подчеркнул исполнительный продюсер Михаэль Кроен.

Если в Бельгии протест исходит от артистов, то в Италии - от работников телевидения. Профсоюз USB RAI начал сбор подписей за отказ от участия в конкурсе и намерен значительно превысить уже собранные три тысячи.

Организация, созданная всего два года назад, заявляет, что Италия должна последовать примеру Испании, Ирландии, Словении и Нидерландов. "Отозвав участие Италии в "Евровидении" и решив не транслировать конкурс, Rai не только заняла бы этически и по-человечески оправданную позицию, но и подала бы пример морального лидерства на международной арене", — говорится в заявлении USB.

Координатор профсоюза Клаудио Чикконе подчёркивает, что давление на руководство RAI будет усиливаться: планируются акции у штаб‑квартиры телекомпании и запросы о встречах с советом директоров. Она напоминает, что EBU уже применял санкции к странам‑участницам, исключив Россию в 2022 году и Беларусь годом ранее.