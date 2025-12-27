Baltijas balss logotype
А что с квартирами в Латвии? Долина собрала аншлаг после своего выселения из жилья в Москве

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А что с квартирами в Латвии? Долина собрала аншлаг после своего выселения из жилья в Москве
ФОТО: Global Look Press

Лариса Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о своем выселении из шикарной московской квартиры.

Народная артистка Лариса Долина собрала полный зал на спектакле в Театре на Таганке. Певица играет одну из главных ролей в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках не повлияло на сотрудничество Долиной со столичным театром. Вечером в пятницу, 26 декабря, на иммерсивный мюзикл, в котором Долина играет миссис Ловетт, были проданы почти все находившиеся в свободной продаже билеты.

Как сообщают журналисты, попавшие на представление зрители с большим интересом смотрели мюзикл и взаимодействовали со всеми артистами, включая Долину, которую встретили аплодисментами.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса. Напомним, Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир в латвийском куротном городе Юрмала. Российская певица не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Обе квартиры Долиной в Латвии попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.

Оставить комментарий

(1)
  • AS
    Anatolijs Svecs
    27-го декабря

    Странное заявление о коммунальных платежах . Любой может заплатить коммунальные платежи за квартиры Долиной в Юрмале. Я об этом вчера написал концертному директору Долиной. Что -то директор жмётся и не оплачивает из своего кармана ... Я ему написал , что потом Лариса Долина ему бы выписала "премию ", чтобы компенсировать затраты. Но директор ЛЕНИТСЯ ПЛАТИТЬ или ЖМЁТСЯ ....

    3
    2

