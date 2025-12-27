Народная артистка Лариса Долина собрала полный зал на спектакле в Театре на Таганке. Певица играет одну из главных ролей в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках не повлияло на сотрудничество Долиной со столичным театром. Вечером в пятницу, 26 декабря, на иммерсивный мюзикл, в котором Долина играет миссис Ловетт, были проданы почти все находившиеся в свободной продаже билеты.

Как сообщают журналисты, попавшие на представление зрители с большим интересом смотрели мюзикл и взаимодействовали со всеми артистами, включая Долину, которую встретили аплодисментами.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса. Напомним, Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир в латвийском куротном городе Юрмала. Российская певица не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Обе квартиры Долиной в Латвии попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.