«Путина облили красным вином!» Михалков испугался раскрыть подробности 2 1937

Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Путина облили красным вином!» Михалков испугался раскрыть подробности

Режиссер Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина красным вином.

Режиссер Никита Михалков не стал раскрывать личность своего друга, который облил президента России Владимира Путина красным вином.

Михалков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не сдаст этого человека. «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — задался режиссер вопросом.

Речь идет об одном юбилее Михалкова, на который приехал Путин. Во время мероприятия один из гостей случайно облил его вином. По словам Путина, этот человек очень извинялся и сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Однако российский президент шутливо подчеркнул, что он обещание все-таки не сдержал. Впрочем, и сам Путин частенько не сдерживает свои обещания.




  • A
    Aleks
    28-го декабря

    Ещё один борец с Западом,имеющий кучу недвижимости в Испании,записанные на жену и детей. И охранительный борец за семейные ценности,имеющий вторую семью ,молодую жену и дочку ,уже пристроенную в кинематограф...

    9
    10
  • Д
    Добрый
    28-го декабря

    Лучше бы облили тем чего много там,где он собирался мочить чеченцев

    6
    15

