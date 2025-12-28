Режиссер Никита Михалков не стал раскрывать личность своего друга, который облил президента России Владимира Путина красным вином.

Михалков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не сдаст этого человека. «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — задался режиссер вопросом.

Речь идет об одном юбилее Михалкова, на который приехал Путин. Во время мероприятия один из гостей случайно облил его вином. По словам Путина, этот человек очень извинялся и сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Однако российский президент шутливо подчеркнул, что он обещание все-таки не сдержал. Впрочем, и сам Путин частенько не сдерживает свои обещания.

