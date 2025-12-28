Baltijas balss logotype
Золото кельтов в болоте Швейцарии: находке 2300 лет 0 254

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Древние европейцы обходились без надписей.

Древние европейцы обходились без надписей.

Вполне вероятно, что это была жертва богам.

В швейцарском болоте археологи-волонтеры обнаружили две редкие кельтские золотые монеты, которые, вероятно, были оставлены там как жертва богам. Об этом пишет Livescience.

Как отметили археологи в заявлении, эти монеты были отчеканены почти 2300 лет назад - примерно в середине III века до нашей эры.

"Это делает их частью очень небольшой группы, которая состоит из чуть более чем 20 известных образцов древнейших кельтских монет из Швейцарии", - отметили они.

Одна из монет является статером весом 7,8 грамма, другая - четвертью статера весом 1,86 грамма. Термин "статер" означает "древнегреческая монета". В конце IV века до н. э. кельты материковой Европы, которые часто служили наемниками, получали жалование греческими монетами. Впоследствии именно они вдохновили создание кельтской монетной чеканки в начале III века до н. э., когда начали появляться их имитации.

В этом случае кельты имитировали золотые статеры, отчеканенные при правлении Филиппа II Македонского - отца Александра Великого. На обеих монетах изображен профиль греческого бога Аполлона на аверсе ("орел") и двухконечная колесница на реверсе ("решка").

Впрочем, найденные монеты несколько отличаются от своих греческих прототипов. В частности, на реверсе меньшей монеты под лошадьми видно тройную спираль. Этот символ, известный как трискель (или трискелион), часто встречается в кельтском искусстве.

Редкая находка была обнаружена в значительной степени интуитивно. В 2022-2023 годах археологи-волонтеры из Archaeology Baselland - местной археологической службы - нашли в этой же местности 34 серебряные кельтские монеты. Речь идет о болоте Беренфельс вблизи муниципалитета Арисдорф.

1766519094-7127.jpg

Это побудило Вольфганга Нидербергера и Даниэля Мону, также археологов-волонтеров, провести дополнительные исследования весной 2025 года, во время которых они и нашли две золотые монеты.

По словам специалистов, вполне вероятно, что эти монеты были положены в болото как жертва богам. Эксперты считают, что кельтские золотые монеты не использовались для повседневных расчетов - они были слишком ценными, говорится в заявлении. Их могли применять как жалование, дипломатические дары, подарки сторонникам, средство достижения политических целей или как приданое.

Обе золотые монеты вместе с серебряными находками из этого же места будут представлены на специальной выставке в Базеле, которая откроется в марте 2026 года.

#история #выставка #археология #религия #культура #золото
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
