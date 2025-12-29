33-летний российский актер, сумевший протоптать дорожку в Голливуд, накануне посетил светское мероприятие. Туда же пожаловала и супруга режиссера Андрея Кончаловского.

На публике популярный артист засветился вместе с женой Анной Шевчук и двумя подросшими наследницами - 10-летней Марфой и восьмилетней Акулиной. Далее артист отправился на вечеринку журнала Hello! Неожиданно для всех на появление Юры Борисова в свете отреагировала супруга Андрея Кончаловского. К слову, Высоцкая довольно хорошо знакома с Борисовым – коллеги вместе снимались в сериале «Хроники русской революции».

Судя по всему, в этот вечер звезда собственного кулинарного шоу находилась в приподнятом настроении. Актриса щеголяла в платье в горошек с огромным вырезом на спине и много улыбалась. Когда перед ней вдруг возник Борисов, Высоцкая сразу же прильнула к молодому красавцу и даже не постеснялась обнять его за шею.

В соцсетях поведение 52-летней Юлии Александровны посчитали слишком вызывающим. Люди даже писали, что муза кинодеятеля пережила фееричный позор. Нежности актрисы, которые попали на камеру, стали предметом пересуд. Ведь как ни старалась красотка растопить сердце женатого Борисова, тот держался на удивление отстраненно, даже не потрудившись вытащить руки из карманов…

«Юра Борисов на нее даже не смотрел»; «Повисла на шее, Юра Борисов даже руки из карманов не вытащил»; «Очень жалко Кончаловского, жена его опозорила, будем честны»; «Зачем эта напускная любовь? Юре вообще пофиг было»; «Испанский стыд – отлепите от Борисова Высоцкую!» - отреагировали на пикантные кадры фолловеры.

16-серийная драма «Хроники русской революции» основана на архивных документах и посвящена периоду с 1905 по 1924 годы: первой русской революции 1905–1907 годов, а также Февральской и Октябрьской 1917-го, которые привели к формированию советской власти.

Трагические события Октябрьской революции показаны через приключения главного героя — вымышленного офицера Михаила Прохорова (Юра Борисов). Он пытается распутать клубок заговоров, касающихся известных персонажей — от Распутина, Гапона и Троцкого до Горького, Блока и Мейерхольда. Среди главных героинь — тоже вымышленный персонаж, светская дама и революционерка Ариадна (Юлия Высоцкая).

Сюжет охватывает 20 лет противостояния вымышленных и реальных исторических персонажей, среди которых император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (неузнаваемый Евгений Ткачук) и Иосиф Сталин (Тимофей Окроев). Внимание режиссера сосредоточено в первую очередь на человеческих судьбах, будь то знаменитые исторические лица или безвестные персонажи, пересекающиеся в переломный момент истории России.