Неожиданно: в Британии разгорелся скандал из-за русского языка 6 4988

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: в Британии разгорелся скандал из-за русского языка
ФОТО: Unsplash

Украинская беженка бросила учебу в Британии из-за совета выучить русский язык.

В Великобритании разгорелся скандал из-за украинской студентки, которая бросила учебу в колледже из-за «давления с целью заставить ее выучить русский язык». Об этом сообщает издание The Guardian.

По ее словам, преподаватели колледжа в Сток-он-Тренте советовали ей выучить русский язык, чтобы у нее было меньше трудностей с усвоением предметов, однако эта рекомендация возмутила беженку, из-за чего она бросила учебу. Она отметила, что не может продолжить обучение по «идеологическим причинам».

«Я благодарна за возможность учиться в Соединенном Королевстве — оно стало для меня третьим домом после Украины и Чехии. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна. Никто не попытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт», — пожаловалась она.

Ранее украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за местных женихов. Многие француженки недовольны тем, что беженки с Украины заводят отношения с французами и добиваются того, чтобы те их обеспечивали.

#образование #русский язык #миграция #дискриминация #культура #интеграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го декабря

    Кастрюля на голове передавила черепную коробку.

    75
    3
  • Д
    Добрый
    Тото Кутунио
    30-го декабря

    Ну так сними её со своей головы.

    0
    4
  • Д
    Добрый
    Тото Кутунио
    30-го декабря

    Сливной бачок одень обратно

    0
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го декабря

    "оно стало для меня третьим домом после Украины и Чехии" - и нигде не прижилась. Что всюду русский язык требовали или английский оказался на уровне "фейсом об тейбл"?

    130
    3
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    Мимо проходил
    29-го декабря

    Странно, а наших латышей, учащихся в Англии, никто не заставлял учить русский. Явно не тянула и чтобы не отчислили сама ушла. Это уже очередной украинский фейк.

    56
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    29-го декабря

    Вот и мне так показалось... :)

    22
    2
Читать все комментарии

