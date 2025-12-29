Baltijas balss logotype
Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни 0 346

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни
ФОТО: Unsplash

Переедание в новогодние праздники повышает риск сердечных приступов.

В период новогодних и рождественских праздников риск сердечных приступов резко возрастает, предупреждают медики. По данным службы экстренной помощи American Medical Response, число кардиологических вызовов увеличивается примерно на 30 процентов уже в канун Рождества, а исследования Американской кардиологической ассоциации показывают: больше всего смертей от инфаркта приходится на последнюю неделю декабря, с пиком 26 декабря и 1 января. Работа опубликована в Circualtion.

Эксперты связывают этот рост сразу с несколькими факторами. Среди них — переедание и избыток соли, употребление алкоголя, эмоциональный стресс, холодная погода, заставляющая сердце работать интенсивнее, а также откладывание обращения за медицинской помощью из-за семейных застолий. Врачи отмечают, что многие игнорируют тревожные симптомы, не желая «портить праздник».

Классические признаки сердечного приступа могут быть неочевидными: помимо боли или давления в груди они включают одышку, дискомфорт в руках, спине, шее или челюсти, холодный пот, тошноту, головокружение и резкую усталость. Специалисты подчеркивают, что при появлении таких симптомов счет идет на минуты, и ожидание улучшения состояния может стоить жизни.

Медики советуют в праздничные дни соблюдать умеренность в еде и алкоголе, не забывать о приеме назначенных лекарств и избегать резких нагрузок на холоде. При этом они отмечают и защитный эффект положительных эмоций: смех и радость способны улучшать кровоток и снижать нагрузку на сердце — при условии, что тревожные сигналы организма не остаются без внимания.

#медицина #алкоголь #стресс #праздники #кардиология #здоровье
Редакция BB.LV
Видео