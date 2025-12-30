Baltijas balss logotype
Что будет с Украиной и Россией? Перуанские шаманы озвучили предсказания на 2026 год 1 1647

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что будет с Украиной и Россией? Перуанские шаманы озвучили предсказания на 2026 год
ФОТО: Global Look Press

Перуанские шаманы предсказали продолжение конфликта России и Украины.

В Перу группа шаманов провела ритуал у моря, чтобы предсказать, что произойдет в 2026 году. Об этом сообщает Associated Press.

Перед церемонией шаманы употребили природные галлюциногены. Они исполняли особые танцы под народные инструменты и несли в руках портреты мировых лидеров. Над их изображениями шаманы скрещивали мечи и жгли благовония, а некоторые — топтали.

Согласно прогнозу шаманов, в следующем году стоит ожидать продолжения конфликта России и Украины и других глобальных войн. Также они озвучили пугающее пророчество для американского лидера Дональда Трампа. По их словам, в 2026 году он серьезно заболеет. Они призвали США быть к этому готовыми.

Кроме того, шаманы предсказали уход с должности нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они также заявили, что в 2026 году президентские выборы в Перу выиграет Кейко София Фухимори Игучи — дочь бывшего президента Альберто Фухимори. Она выдвигалась на этот пост уже три раза.

Точность прогнозов перуанских шаманов вызывает вопросы. В конце 2024 года они предсказали ядерную войну между Израилем и Сектором Газа, которой не случилось. При этом в декабре 2023 года они предвидели, что Альберто Фухимори не станет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что перуанские шаманы предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится к августу 2023 года. «Наступит мир, спокойствие. Вот, что мы видели», — заявлял один из них.

#выборы #Украина #Дональд Трамп #предсказания #Россия
(1)
  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го декабря

    Прямо как латвийские политики.

    40
    2

