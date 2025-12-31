Baltijas balss logotype
Перед Новым годом юрист семьи Тиммы сообщила свежую информацию о расследовании

Дата публикации: 31.12.2025
Прошёл уже более года с момента смерти баскетболиста Яниса Тиммы, однако его семья не сдается и продолжает борьбу за наследство, чтобы у сына спортсмена Кристиана осталась память о его отце. Перед наступлением 2026 года семейный юрист Маргарита Гаврилова обнародовала последние новости, сообщает tv3.

Юрист опубликовала свежую информацию на платформе Telegram, отметив, что пообещала поделиться последними новостями до Нового года.

Маргарита сообщает, что подала в суд на Анну Седокову, чтобы семья могла узнать точный состав наследства, а также для признания первой очереди наследника — сына Яниса. После этого у певицы будет затребована причитающаяся мальчику денежная сумма.

"Пока дата судебного заседания неизвестна, и это нормально, так как перед Новым годом суды спешат закрыть уже находящиеся в производстве дела. Надеюсь, что уже в январе состоится первое заседание", — говорит Маргарита.

В рамках дела о наследстве нотариус направил запросы в Федеральную регистрационную службу и Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что в период брака были приобретены и проданы два объекта недвижимости: квартиры в жилых комплексах «Алые Паруса» и «Сердце столицы».

Юрист уточняет, что квартиры во время строительства были переданы третьим лицам, но это не мешает проследить путь сделок купли-продажи. В общей сложности обнаружено пять объектов недвижимости.

Квартиры были проданы уже после подписания брачного договора, и вдова получила всю сумму — это первое!

Также юриста возмущает судебная борьба старшей дочери Анны — Алины — на Украине за получение всех отцовских активов от вдовы. Юрист считает девушку корыстной копией своей матери, несмотря на то что сама борется за то, чтобы ребёнок Яниса получил свою долю наследства от вдовы своего отца.

tv3.lv

Видео