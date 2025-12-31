Baltijas balss logotype
Саманта Тина на фоне слухов сняла обручальное кольцо 0 207

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Саманта Тина на фоне слухов сняла обручальное кольцо
ФОТО: Instagram

В понедельник, 29 декабря, Саманта Тина и её спутник жизни Артур отметили вторую годовщину свадьбы, однако уже во вторник певица перед камерой сняла своё обручальное кольцо…

«Спасибо за всё прекрасное, однако не все являются теми, за кого сначала себя выдают.

Любое проявление агрессии не является основой для безопасности!

Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь, более подробных комментариев я никому давать не буду», — заявила певица Саманта Тина в социальной сети Instagram, опубликовав короткое видео, на котором она снимает обручальное кольцо.

Уже некоторое время назад ходили слухи о возможных проблемах в браке певицы. Её спутник жизни больше не появлялся ни на одном мероприятии, а также исчез из повседневных публикаций Саманты в социальных сетях. В декабре, отвечая на вопрос, куда пропал муж Саманты, певица сказала изданию PDz, что он занят на работе.

Santa.lv

