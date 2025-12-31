Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Турции нашли уникальную святыню христианства 0 191

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это изображение ждало людей около 1800 лет.

Это изображение ждало людей около 1800 лет.

Там хоронили людей самого разного социального статуса, о чём говорит разнообразие типов погребальных сооружений.

На некрополе древней Никеи (северо-западная Турция) археологи обнаружили христианский расписной склеп. Хотя внутри гробницы не сохранилось никаких датирующих находок, стиль изображений позволяет отнести его к III веку н.э.

Никея была основана в IV веке до н.э. македонским царём Антигоном I Одноглазым. Она была важным центром в позднеримское и византийское время. Так, Никея была местом проведения двух ранних церковных соборов (325 и 787 гг. н.э.), а в XIII веке, после завоевания крестоносцами Константинополя, стала центром независимого царства. В 1331 году город был захвачен турками-османами, которые переименовали его в Изник, так он называется и сейчас.

Склеп нашли в некрополе Хисардере, который находится непосредственно за укреплениями древнего города. Он использовался со II по V век н.э., это один из крупнейших грунтовых могильников в регионе. Там хоронили людей самого разного социального статуса, о чём говорит разнообразие типов погребальных сооружений: от каменных ящиков и саркофагов до гробниц с терракотовыми крышами. Склеп с росписями был устроен под землёй, у него сводчатое перекрытие. Южная стена гробницы оказалась разрушена, остальные сохранились хорошо. Все поверхности, кроме пола, покрыты яркими фресками с изображениями цветов, птиц, завитков и человеческих фигур.

Центральное место, над погребальным ложем, занимает изображение Христа в образе Доброго Пастыря. Художник показал его юным, без бороды, с барашком на плечах. По обе стороны от него стоят пары коз, их изобразили на фоне густой зелени.

Образ Иисуса-Пастыря, который заботится о своей пастве, был широко распространён в римском погребальном искусстве в раннехристианский период. Однако новооткрытое изображение – самое древнее за пределами Италии.

На западной стене гробницы показана супружеская пара, которая возлежит на пиршественных ложах. Вероятно, это «владельцы» гробницы – те, кто был в ней похоронен. Судя по одежде и украшениям, они принадлежали к аристократии или хотели, чтобы их так изобразили.

pirrrr.png

Сама сцена симпосия (пиршества) показательна: этот мотив типичен для «языческого» погребального искусства, но продолжает использоваться и в христианскую эпоху.

Читайте нас также:
#история #Турция #археология #искусство #религия #христианство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На заметку работодателю: лучший в мире босс подарил сотням сотрудников по €380 тысяч
Изображение к статье: «Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка
Изображение к статье: Культовый дом из фильма «Один дома» восстановят в его классическом виде
Изображение к статье: Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео