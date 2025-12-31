На некрополе древней Никеи (северо-западная Турция) археологи обнаружили христианский расписной склеп. Хотя внутри гробницы не сохранилось никаких датирующих находок, стиль изображений позволяет отнести его к III веку н.э.

Никея была основана в IV веке до н.э. македонским царём Антигоном I Одноглазым. Она была важным центром в позднеримское и византийское время. Так, Никея была местом проведения двух ранних церковных соборов (325 и 787 гг. н.э.), а в XIII веке, после завоевания крестоносцами Константинополя, стала центром независимого царства. В 1331 году город был захвачен турками-османами, которые переименовали его в Изник, так он называется и сейчас.

Склеп нашли в некрополе Хисардере, который находится непосредственно за укреплениями древнего города. Он использовался со II по V век н.э., это один из крупнейших грунтовых могильников в регионе. Там хоронили людей самого разного социального статуса, о чём говорит разнообразие типов погребальных сооружений: от каменных ящиков и саркофагов до гробниц с терракотовыми крышами. Склеп с росписями был устроен под землёй, у него сводчатое перекрытие. Южная стена гробницы оказалась разрушена, остальные сохранились хорошо. Все поверхности, кроме пола, покрыты яркими фресками с изображениями цветов, птиц, завитков и человеческих фигур.

Центральное место, над погребальным ложем, занимает изображение Христа в образе Доброго Пастыря. Художник показал его юным, без бороды, с барашком на плечах. По обе стороны от него стоят пары коз, их изобразили на фоне густой зелени.

Образ Иисуса-Пастыря, который заботится о своей пастве, был широко распространён в римском погребальном искусстве в раннехристианский период. Однако новооткрытое изображение – самое древнее за пределами Италии.

На западной стене гробницы показана супружеская пара, которая возлежит на пиршественных ложах. Вероятно, это «владельцы» гробницы – те, кто был в ней похоронен. Судя по одежде и украшениям, они принадлежали к аристократии или хотели, чтобы их так изобразили.

Сама сцена симпосия (пиршества) показательна: этот мотив типичен для «языческого» погребального искусства, но продолжает использоваться и в христианскую эпоху.