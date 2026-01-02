8-9 тысяч евро, и можно почувствовать себя аристократом.

Наследие, культура, кухня и дикая природа: лучшие путешествия на роскошных поездах по Индии, на которые стоит отправиться в 2026 году.

Индия может похвастаться одним из самых разнообразных в мире культурных и природных ландшафтов, от величественных фортов Раджастхана до умиротворенных беквотеров Кералы и пышных тигриных заповедников Мадхья-Прадеша.

Однако планирование поездки в страну может оказаться непростым из-за ее масштабов и разнообразия регионов и языков.

Как лучше прочувствовать эту многослойную страну, чем в неспешном, глубоко погруженном в атмосферу путешествии на поезде, проходящем через несколько разных регионов Индии? Перед вами подборка лучших индийских роскошных железнодорожных туров на 2026 год, сочетающих культуру, историю и приключения.

Наследие: крепости и дворцы на поезде Maharajas Express

Маршрут Heritage of India, предлагаемый поездом Maharajas Express, заслуженно считается вершиной роскошных железнодорожных путешествий по Индии. За семь дней и шесть ночей этот путь протяженностью более 1 380 км проходит от Мумбаи до Дели, охватывая самые известные достопримечательности Северной Индии в Раджастхане и за его пределами.

В программу входят остановки в Джодхпуре, Джайпуре, Удайпуре, Биканере, Рантхамборе, Фатехпуре-Сикри и Агре. Гостям доступны варианты размещения: каюта класса делюкс, младший люкс, люкс или президентский люкс, с вариантами двух отдельных кроватей (twin) или одной двуспальной (double). В поезде предусмотрены отдельные ванные комнаты, услуги батлера, медиасервисы для стриминга, Wi-Fi, персональный камердинер и многое другое.

Пассажирам президентского люкса также предоставляется эксклюзивный гид, говорящий на местном языке, и автомобиль класса люкс во время экскурсий вне поезда.

К услугам гостей два тематических ресторана: Rang Mahal и Mayur Mahal, с изысканной кухней. После ужина пассажиры могут расслабиться в барах Safari Bar или Raja Club, где предлагают бесплатные крепкие напитки, фирменные вина и пиво.

В стоимость входят и несколько экскурсий вне поезда; пожалуй, самая особенная: посещение Тадж-Махала и шампанский завтрак в Taj Khema.

В Удайпуре пассажиры могут прокатиться на лодке по спокойному озеру Пичола и посетить Crystal Gallery и Городской дворец. В Джодхпуре гости могут выбрать пешеходную экскурсию по рынку у Старой Часовой башни, затем прокатиться на тук-туке и завершить вечер коктейльным ужином в Khaas Bagh или Hanwant Mahal.

Также можно посетить Королевскую обсерваторию (Джантар-Мантар) в Джайпуре или побывать на матче по поло на слонах. Любители животных оценят исследование Национального парка Рантхамбор, включая сафари по дикой природе.

Цены начинаются от €7 076 на человека в каюте класса делюкс.

Cultural Odyssey: виноградники, прибрежные города и наследие со стилем

Для яркого и запоминающегося знакомства с Северной и Центральной Индией выберите маршрут Cultural Odyssey, который выполняет Deccan Odyssey.

Отправляйтесь в роскошное путешествие на восемь дней и семь ночей, чтобы увидеть ключевые духовные и исторические памятники региона, с сочетанием дикой природы, уникальной архитектуры и культурного погружения. Это круговой маршрут из Дели со стоянками в Саваи-Мадхопуре, Джайпуре, Агре, Гвалиоре, Кхаджурахо, Орчхе и Варанаси, после чего поезд возвращается в Дели.

Пассажирам доступны просторные каюты, такие как делюкс и президентский люкс, с вариантами одноместного и двухместного размещения и отдельными ванными комнатами. Среди удобств: круглосуточный персональный ассистент, бортовой спа, Wi-Fi, кондиционирование, конференц-вагон и услуги консьержа.

Гостей ждет изысканная кухня в двух ресторанах с мультикультурным меню — Utsav и Waavar, где мастера-повара готовят восточные, индийские и континентальные блюда. Есть бар-вагон и лаундж с широким выбором напитков.

Кроме спа-зоны на борту, в поезде есть мини-тренажерный зал, библиотека и настольные игры, а также культурные выступления и лекции.

Среди внепоездных активностей — экскурсии к памятникам Дели: Воротам Индии, Джама Масджиду и Красному форту. Утренние и дневные сафари в Национальном парке Рантхамборе специально ориентированы на бенгальского тигра, леопардов и оленей самбар.

В Джайпуре путешественники могут исследовать форт Амер и многочисленные базары, тогда как Гвалиор предлагает заброшенные дворцы. Побродите по скрытым храмам в Орчхе, недооцененной жемчужине на реке Бетва.

Путешественники также откроют для себя Кхаджурахо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и восхитятся его впечатляющими средневековыми джайнскими и индуистскими храмами, известными детализированной скульптурой.

Варанаси, один из древнейших непрерывно населенных городов мира, предлагает уникальную духовную атмосферу, где путешественники могут насладиться спокойными прогулками на лодке, оживленными базарами и древними гхатами.

Стоимость Cultural Odyssey начинается от €8,044.8 на человека при одноместном размещении в каюте класса делюкс.

Indian Odyssey: пейзажное разнообразие и яркая Западная Индия

Чтобы познакомиться с бурно развивающимися направлениями Западной Индии, выбирайте маршрут Indian Odyssey. Это еще один популярный маршрут от Deccan Odyssey: восемь дней и семь ночей пути из Дели в Мумбаи.

Первые остановки, такие как Саваи-Мадхопур, Рантхамбор, Агра и Джайпур, совпадают с маршрутом Cultural Odyssey, но в программу этого тура также включены Удайпур, Вадодара и Аурангабад.

Варианты кают и другие удобства на этом маршруте такие же, как в Cultural Odyssey. В Удайпуре, «Городе озер», путешественники могут осмотреть крупнейший в Раджастхане дворцовый комплекс — Городской дворец. Насладиться спокойной поездкой на лодке по озеру Пичола, добравшись на обед до дворца Джагмандир. После обеда пешеходная экскурсия проведет гостей по извилистым улочкам Старого города.

В Вадодаре посетите археологический парк Чампанер-Павагад, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который включает знаковую Джама Масджид. Высокое чаепитие и культурная программа во дворце Лакшми Вилас завершат памятный вечер.

В Аурангабаде, в штате Махараштра, живописная поездка ведет путешественников к пещерам Эллора, еще одному объекту ЮНЕСКО, с высеченными в скале святилищами, представляющими буддийское, джайнистское и индуистское искусство.

Как и в Cultural Odyssey, цены на Indian Odyssey также начинаются от €8,044.8 на человека при одноместном размещении в каюте класса делюкс.