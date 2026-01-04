"Знающие люди говорят, что у меня была 21 жизнь и столько же воплощений, три из которых были космическими".

51-летняя певица открыла Новый год концертом в Дубае, а потом вместе с дочкой Эмилией полетела отдыхать на Бали. Лель, которая в этом году получила звание заслуженной артистки, поделилась со СМИ планами на 2026 год и рассказала, как поддерживает себя в хорошей форме.

«Два раза в год я прохожу антибактериальную детокс-программу на травах, которую мне прописывает мой эндокринолог. Эта методика позволяет избавляться от ненужных токсинов и лишней воды. Сначала я сдаю кровь, потом квалифицированный врач смотрит мои анализы и назначает антипаразитарную программу на травах. Поверьте, это здорово работает», — поделилась Катя Лель.

«Я ем то, что говорит врач. Я не голодаю. Просто соблюдаю определенные правила. Углеводы только в первой половине дня и совсем чуть-чуть. Белок обязательно. На ночь ни в коем случае нельзя есть фрукты. А так в принципе я питаюсь правильно всегда, по чуть-чуть и сбалансированно», — рассказала KP.RU Катя.

Кроме того, певица ведет активный образ жизни. Так, в следующем году Лель собралась совершить восхождение на гору Кайлас, которую называют священной вершиной в Тибете.

«Кайлас — это божественная гора в Китае. Там рядом Непал. Добираться туда достаточно долго. Нас собирается 6-7 человек-друзей, которые в этой теме уже давно — осознанные, работающие над собой в практиках и высоких энергиях. И мы хотим сделать вместе этот сакральный шаг — дать своей душе пройти 12 кармических воплощений. Знающие люди говорят, что у меня была 21 жизнь и столько же воплощений, три из которых были космическими. Поэтому я связана с темой космоса и НЛО. Во мне есть их ДНК», — поделилась Лель.

Екатерина Николаевна (Катя) Лель (урожднная Чупринина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен. Заслуженная артистка России (2025), народная артистка Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009).

За время карьеры достигла популярности в странах СНГ и других странах Восточной Европы; лауреат премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка», участница фестивалей «Песня года» и «Жара». Исполнительница таких популярных песен, как «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки»; в 2013 году выступала дуэтом со шведским певцом Боссоном с песней «Тобой живу».