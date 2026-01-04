Случайная встреча с Мишелем, молодым человеком с синдромом Аспергера, переворачивает жизнь героя с ног на голову.

На днях представят новый фильм легендарного французского актера Пьера Ришара. В картине «Человек, который видел медведя, который видел человека» знаменитый француз, отметивший 91 год со дня рождения, выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли.

Новая работа Пьера Ришара стала его первой режиссерской работой почти за 30 лет, с тех пор как он снял картину «Головой об стену» в 1997 году.

Сюжет: герой Пьера Ришара, старик-отшельник по имени Грегуар, кажется, уже все понял про эту жизнь и прекрасно изучил человеческую природу, поэтому сбежал из мира людей и живет в одинокой хижине, затерянной где-то на юге Франции. Его вряд ли чем-то уже можно удивить, однако случайная встреча с Мишелем, молодым человеком с синдромом Аспергера, переворачивает его жизнь с ног на голову. Мишель и Грегуар становятся друзьями и сильно сближаются на фоне любви к природе, и вместе пытаются спасти огромного медведя, сбежавшего из бродячего цирка и наводящего ужас на местных жителей и представителей закона.

Соавтором сценария Пьера Ришара выступила Анна-Софи Ривьер, для которой картина «Человек, который видел медведя, который видел человека» — сценарный дебют в кино.

Основным партнером 91-летнего Ришара по новой комедии «Человек, который видел медведя, который видел человека» стал молодой французский актер Тими-Джой Марбо (впервые появился на экране в 2018 году в фильме Франсуа Озона «По воле божьей»).

Продюсером новой картины стал Фредерик Нидермайер, чья компания Moby Dick Films является одной из ведущих продюсерских компаний Франции. На счету Нидермайера более 20 полнометражных фильмов, включая драматическую картину «Клеман», отмеченную в 2001 году на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», и драму «Венера и Флер», также представленную в 2004 году в рамках Каннского кинофестиваля.

В 2026 году Пьеру Ришару исполняется 92 года, наш зритель любит его со времен знаменитых комедий «Высокий блондин в черном ботинке» (1972), «Игрушка» (1976), «Укол зонтиком» (1980) и других, которые с грандиозным успехом шли в прокате. В тот же период сложилось творческое трио режиссера Франсиса Вебера и актеров Пьера Ришара и Жерара Депардье. Они подарили миру «Невезучих» (1981), «Папаш» (1983) и «Беглецов» (1986).

В 2015-м Ришар воссоединился с Депардье в ленте «Агафья» по мотивам рассказов Чехова, а в 2022-м — в ленте «Вкус счастья». В 2023-м актер приехал на премьеру фильма «Жанна Дюбарри» в Каннах, в котором исполнил роль герцога де Ришелье.