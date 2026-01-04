Исследователи из Сиднейского университета полагают, что им удалось «взломать» код Монте-Сьерпе, она же «змеиная гора» на окраине долины Писко в южном Перу.

Здесь на вершине извилистого холма расположены 5200 рукотворных ям, выстроенных в определенном порядке. Они не подходят ни для сбора воды, ни для хранения припасов, а сама местность пустынная и засушливая, здесь нет постоянных поселений. Отсюда возникает вопрос: зачем древние люди это сделали?

Подсказками к разгадке тайны Монте-Сьерпе стали несколько факторов. Во-первых, в долине найден инкский кипу, примитивный инструмент бухгалтера в виде веревки с узелками, а линия ям очень на него похожа. Во-вторых, внутри ям найдены следы растений, еды и растительных волокон, из которых делали корзины. Ничего из этого рядом не произрастает. В-третьих, холм находится на перекрестке торговых путей королевства Чинча, которое существовало здесь до прихода инков.

Чинча славились как искусные торговцы, у которых инки переняли системы учета ресурсов и управления трудом. Ямы на холме, вероятно, служили аналогом торговых лотков, только в большем, стратегическом масштабе. Торговцы заполняли их товаром, как на складе, а оптовый покупатель по количеству заполненных ям в каждой секции мог быстро вычислить, сколько и каких товаров там находится. Это существенно ускоряло и упрощало проведение сделок в крупных объемах.

Пока что это лишь гипотеза, которая вызывает немало критики. Например, почему ничего аналогичного не найдено в иных районах, ведь королевство Чинча было совсем немаленьким. Да и империя инков не соорудила ничего подобного – почему?

Возможно, это был своего рода эксперимент или некий эталон для торговли того времени, место для разрешения торговых споров. Но сам факт того, что люди древности проделали такой титанический труд, однозначно указывает на важность этого объекта.