Для модной молодежи книга сделалась актуальным гаджетом 0 245

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Между главными героями обязательно должна быть прописана горячая любовная линия.

Между главными героями обязательно должна быть прописана горячая любовная линия.

Излюбленный жанр резко перешел в категорию «не могу читать это без смеха».

Пришло возрождение массового интереса к художественной литературе. За революцию в книжном мире вновь стоит благодарить TikTok — хештег #booktok набирает в социальной сети более 150 миллиардов просмотров. В роликах длиной в 60 секунд — а иногда даже меньше — пользователи делятся своими литературными находками, советуют произведения must read, делятся впечатлениями и предлагают подписчикам подборки на месяц и год, по сезонам и интересам.

Контент за короткие сроки стал виральным: продажи «прорекламированных» блогерами изданий повышались вместе с общим интересом к чтению. Видео на литературную тематику нельзя назвать нововведением — несколько лет назад обзоры пользовались популярностью на YouTube. Однако с 2020 года начало формировать принципиально новое сообщество интересующихся: владельцы модных Kindle, любители фанфиков и литературы для подростков (читайте также: Как чтение книг снова стало символом статуса).

Влияние на современную культуру — переоценено или недостаточно культивировано?

Основой сообщества, конечно же, стали зумеры. Во-первых, именно это поколение является главными пользователями TikTok. А, во-вторых, времена пандемии пришлись на годы их взросления — благодаря этому чтение стало не просто трендом, а образом жизни, пространством, объединяющим увлеченных людей.

Книжные клубы начали переходить в оффлайн-формат и даже стали местом для удачных романтических знакомств. Однако сегодня они существуют по принципиально новым правилам: буктокеры ставят во главу угла эмоциональную вовлеченность, а потому многие книги из топов литературных критиков в подборки к инфлюенсерам не попадают.

Успех бестселлеров буктока стоит на четырех столпах: между главными героями обязательно должна быть прописана горячая любовная линия, сюжет должен иметь неожиданные повороты и щепотку мистики, кульминацией становится шок вроде неожиданной смерти значимого персонажа. Более выигрышной формулы для аудитории возраста от 16 до 24 лет и придумать сложно.

Излюбленный жанр резко перешел в категорию «не могу читать это без смеха». Зумеры придумали тренд, в рамках которого представляют себя на месте второстепенных персонажей культовых романтических историй. Они высмеивают авторские художественные приемы, описания, действия и поведение, показывая, как бы герой выглядел в глазах окружающих — друзей, коллег и семьи, если бы сюжет стал реальностью.

Критика в адрес жанра существует уже давно. Причем нередко со стороны самих буктокеров, которые за последний год резко переключили фокус внимания на мировую художественную классику. Главной претензией стали нереалистичность, однотипность и популяризация патриархальных взглядов на романтические отношения.

Типичная главная героиня романтической литературы 21 века — самая обыкновенная современная девушка, не отличающаяся ни особой харизмой, ни блестящими знаниями, ни мечтами о высоком. Она учится в университете, параллельно подрабатывает в кофейне и свободные минуты проводит с лучшей подругой детства. Судьба обязательно сводит ее с мужчиной — главным героем: властным, влиятельным, очень привлекательным и наделенным интересным сексуальным опытом. Скорее всего он крутится в мире преступности или возглавляет крупную компанию...

Зачастую героини таких историй даже не получают имени — вместо него сокращение Y/N (your name). Это сделано для того, чтобы фанаткам было проще поставить себя на ее место и в полной мере насладиться сюжетом — прожить его не только на страницах, но и во снах и мыслях. История взаимоотношений главных героев похожа на самую нереалистичную сказку наяву, и это, кстати, еще одна претензия критиков — сюжет буквально строится на клише. Грубый и неприветливый с окружающими, рядом с ней он становится чутким и нежным, или он ревнует ее к другу детства, потому что хочет уберечь от фатальных ошибок.

Но именно в этом, кажется, и находят прелесть произведений истинные фанатки жанра. Они остро реагируют на насмешки и просят пользователей социальных сетей оставить их любимые книги в покое и позволить каждому получать удовольствие так, как он может.

#молодежь #литература #TikTok #социальные сети #романтика #критика
