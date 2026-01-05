Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Советский винтаж: как оживить квартиру вещами от дедушек и бабушек 0 214

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Натуральные материалы смотрятся весьма выигрышно.

Натуральные материалы смотрятся весьма выигрышно.

Уникальные предметы интерьера могут также быть весьма функциональными.

Еще десять лет назад бабушкин сервант казался воплощением безвкусицы, ковер на стене вызывал смех, а авоську стыдились показывать на людях. Сегодня дизайнеры охотятся за этими вещами на барахолках, цены на советский винтаж растут с каждым годом, а Мадонна ходит с переосмысленной авоськой под названием «эко-сумка». Прежде чем выносить на помойку наследство от бабушки, проверьте: возможно, на ваших антресолях лежит интерьерное сокровище.

Три причины объясняют возвращение советского винтажа.

Первая: качество. Мебель в СССР делали из массива дуба, бука, березы. Диваны обивали натуральной кожей или плотными тканями. Современная мебель из ДСП не сравнится по долговечности. Комод из ИКЕА весит 15 кг и начинает шататься через пять лет. Советский комод весит 50 кг и стоит как влитой уже шестьдесят.

Вторая: уникальность. В эпоху массового производства, когда у всех одинаковые шкафы, винтажная вещь с историей выделяет интерьер. Сервант из бабушкиной квартиры теперь воспринимается не как устаревшая деталь, а как предмет с характером.

Третья: экологичность. Осознанное потребление в тренде. Использовать старые вещи вместо покупки новых — это и про экономию, и про заботу о планете. Зачем покупать новый комод из прессованных опилок, если на даче стоит крепкий деревянный, которому нужна только реставрация?

Мебель 1960-х: отдельный тренд

Советская мебель середины XX века отличается изяществом и тонкими пропорциями. Тумбочки и комоды с зауженными ножками, скругленные углы, матовое дерево идеально вписываются в тренд на лаконичность и минимализм.

Что ищут дизайнеры: комоды из массива, книжные полки с открытыми секциями, журнальные столики на тонких ножках, стулья с гнутыми спинками. Такая мебель легко сочетается с современными предметами и работает как стильный акцент.

Громоздкий сервант из 70-х тоже возвращается в тренды. Теперь его чаще перекрашивают в светлые оттенки, снимают глянец и встраивают в кухни и гостиные как ретро-акцент. Полированные «стенки» сложнее вписать в современный интерьер, но и они находят своих поклонников после правильной реставрации.

Кресла советской эпохи — находка для любителей винтажа. Их лаконичный, но выразительный дизайн легко вписывается в современный интерьер. Достаточно перетянуть обивку современной тканью.

Ковры: со стены на пол

Красные советские ковры, которые когда-то украшали стены, теперь отлично смотрятся на полу. В минималистичный серый или белый интерьер яркий ковер с восточным узором работает как мощный цветовой акцент.

Особенно ценятся ковры ручной работы из Средней Азии и Кавказа. Натуральная шерсть, традиционные орнаменты, природные красители. Такие ковры с легкими потертостями (эффект stone-washed) выглядят благородно и дорого. За хороший экземпляр просят десятки тысяч рублей.

Что искать: ковры из натуральной шерсти, с плотным ворсом, без дыр и сильных повреждений. Пятна и небольшие потертости не проблема. Их можно почистить или оставить как есть для винтажного эффекта.

Современные производители уже отследили тренд и массово выпускают ковры с традиционными советскими орнаментами. Но оригинал все равно ценится выше.

Хрусталь и фарфор

Хрустальные вазы, салатники, бокалы и рюмки, которые бережно хранились в серванте «для гостей», снова достают на праздничный стол. И не только на праздничный.

Хрусталь советского производства отличается качеством огранки и игрой света. Современные аналоги часто выглядят дешевле и проще. Особенно ценятся изделия с ручной огранкой и клеймом известных заводов.

Фарфор тоже в цене. Сервизы Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), Дулевского завода, Гжель, Вербилки — все это теперь антиквариат, который ценится коллекционерами. Советские сервизы в горошек, с цветочными узорами, кобальтовой сеткой снова появляются на столах.

Эмалированная посуда с яркими рисунками — цветами, ягодами, горохом — тоже вернулась. Советская эмаль славилась тем, что не трескалась и не облезала. Сегодня такую посуду используют не только по назначению, но и как элемент декора в кухнях в стиле ретро или кантри.

Торшеры и люстры

Торшеры с абажурами с бахромой и тканью «в цветочек» или графикой создают уютный, мягкий свет и винтажную атмосферу. Еще недавно их выбрасывали на свалку, сегодня такие торшеры стоят в винтажных магазинах.

Люстры-«спутники» на тонких ножках, которые были популярны в 60-х, тоже вернулись. Они легкие, изящные и не загромождают пространство. Сейчас их используют и в неоклассике, и в современных эклектичных интерьерах.

Винтажное освещение добавляет тепла и человечности, чего часто не хватает интерьеру, сделанному по «шаблону».

Авоська: символ осознанного потребления

Авоська — один из лучших примеров советского дизайна с точки зрения экологии. Итальянский дизайнер писал о ней: «Если вам небезразличны проблемы экологии и чрезмерного потребления, знайте, что эта сумка стала жизнеспособным решением ряда проблем много лет назад».

В СССР авоськой пользовались из необходимости, а сегодня — по убеждению. Прочная, компактная, удобная. Современные эко-шоперы — это переосмысленная авоська. Используя ее, вы экономите на пакетах и сокращаете количество пластика.

Разработанная в 30-х годах XX века, авоська очень по-советски исключала приватность покупки (все видели, что ты несешь), но давала возможность быстрого реагирования на «выброс» товара. Сегодня это уже не важно, а вот экологичность и стиль остались.

Одежда и аксессуары

В моде не только интерьерный винтаж. Советская одежда тоже возвращается.

Спортивные костюмы в духе 80-90-х носят и винтажные, и современные стилизации. Фуфайка (ватник) пользуется популярностью у зумеров как тренд «антигламур» — носят с джинсами и массивной обувью.

Платья-халаты с запахом, вельветовые пиджаки, объемные кардиганы и вязаные жилеты, тяжелые дубленки в духе old money, вечерние платья с пайетками из «блестящих» 80-х — все это снова актуально.

Из аксессуаров: платки с цветочным принтом (носят и как головной убор, и на сумке), лакированная обувь, винтажные очки.

То, что раньше считалось признаком бедности, теперь стало частью идентичности. Плотные ткани, натуральные материалы и хороший крой по старым советским меркам идеально вписываются в философию «вещей надолго».

Что еще вернулось

Стеклоблоки. Некогда элемент заводских цехов и подъездов, теперь модный способ сделать перегородку в ванной, пропускающую свет.

Терраццо. Бетонный пол с мраморной крошкой, знакомый всем по советским госучреждениям, снова в тренде.

Плитка «кабанчик». Отсылка к советскому метро теперь украшает кухни и ванные в современных квартирах.

Шпонированные стены в стиле позднего модернизма. Текстиль с геометрией 60-70-х. Крупные напольные вазы. Радиолы, которые модернизируют, добавляя Bluetooth.

Межкомнатные двери со стеклянными вставками, которые были в каждой советской квартире, тоже находят своих поклонников.

Как использовать советский винтаж

Один-два советских предмета в современном интерьере работают как стильный акцент. Не нужно превращать квартиру в музей СССР. Достаточно комода «под старину» рядом с современным диваном или винтажного светильника в строгом кабинете. Контраст нового и старого — выразительное средство оформления. Старый ковер на фоне минималистичной мебели. Хрустальная ваза на современной полке. Советское кресло с новой обивкой.

Не бойтесь сочетать ретро и современность. Используйте вещи не только по прямому назначению. Советская пельменница может стать формой для печенья, а авоська — стильным аксессуаром.

Иногда вещь из прошлого хранит память, которая важнее любой покупки. Советский винтаж — это не только про моду. Это про связь поколений, про историю семьи, про вещи, которые видели жизнь ваших родителей и бабушек. В эпоху одноразовых товаров такие предметы приобретают особую ценность.

Читайте нас также:
#мода #интерьер #мебель #винтаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новые покорительницы Первопрестольной. Иконка видео
Изображение к статье: Венсан Кассель в свои 59 зажигает на яхте с молоденькими Иконка видео
Изображение к статье: Ваня увлечен спортом. Иконка видео
Изображение к статье: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео