31-летний экс-солист группы One Direction Гарри Стайлз обустраивает в парковом районе Лондона мегаимение. Певец мечтает поселиться там с 37-летней кинозвездой Зои Кравиц («Люди Икс: Первый класс», «Дивергент»), дочкой рок-звезды Ленни Кравица.

Гарри Стайлз без ума от Зои Кравиц и проводит с актрисой все свободное время. Пока - в своих римских апартаментах. Но в 2027 году парочка сможет переехать в свое фешенебельное имение за 18 млн ф. ст. в Хампстеде. Шесть лет назад музыкант купил там два дома, позже присоединил еще два соседних - для охраны и гостей, а на днях приступил к масштабной реконструкции недвижимости. Одних гардеробных запланировано аж четыре! А еще - картинная галерея с коллекцией современной живописи общей стоимостью около 10 млн ф. ст.

На время ремонта и перестройки Стайлз пообещал соседям поставить защитные экраны от шума, а обществу охраны природы - обеспечить местных голубей, летучих мышей и ежей пристанищем.

Зои Изабелла Кравиц (род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.

Дочь актёра и музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, она дебютировала в романтической комедии «Вкус жизни» (2007). Прорывом для неё стала роль Энджел Сальвадор в супергеройском фильме «Люди Икс: Первый класс» (2011), которая принесла ей номинации на Teen Choice Award и Scream Award. Она стала известной, сыграв Кристину в серии фильмов «Дивергент» (2014—2016) и Лету Лестрейндж в серии «Фантастические твари» (2016—2022).

Помимо актёрской деятельности, Кравиц работает как модель и музыкант. С 2017 года она является лицом YSL Beauté. Кравиц также снималась в рекламных кампаниях для Tiffany & Co., Vera Wang, Balenciaga, Alexander Wang, Coach New York, Tumi и Calvin Klein. Она является фронтменом группы Lolawolf и выпустила альбомы Calm Down в 2014 году и Tenderness в 2020 году. Журнал Time назвал Кравиц одной из 100 самых влиятельных людей в 2022 году. С 2024 - режиссёр.