Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Артур Брунавс подтвердил, что его брак с Самантой Тиной завершён 0 366

Lifenews
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артур Брунавс подтвердил, что его брак с Самантой Тиной завершён
ФОТО: Instagram

Одним из самых громких сюрпризов конца прошлого года в жизни латвийских звёзд стало известие от певицы Саманты Тины, давшей понять, что её двухлетний брак подошёл к концу. Предприниматель Артур Брунавс подтвердил журналу Kas Jauns, что их брак с певицей официально расторгнут в декабре прошлого года.

В разговоре с изданием Артурс Брунавс не скрывает огорчения из-за распада брака, пишет tv3.lv.

Отвечая на вопрос о проявлениях агрессии, на которые намекнула Саманта, Артур говорит: если это те эмоции, которые она испытывает, значит, она так себя чувствует. Он считает свою бывшую жену очень талантливым человеком с прекрасным голосом и профессиональной певицей.

Любимица публики Саманта Тина незадолго до наступления 2026 года опубликовала в социальной сети Instagram видео, дающее понять, что в её личной жизни произошли серьёзные перемены и после двух лет в браке она и её муж пошли разными путями.

На видео видно, как артистка снимает обручальное кольцо. "Спасибо за всё прекрасное, но не все являются теми, за кого себя выдают. Любое проявление агрессии не может быть основой для чувства безопасности! Точка", – написала Саманта Тина.

Саманта и Артур поженились в конце 2023 года.

Читайте нас также:
#Латвия #развод #брак #музыка #instagram #социальные сети #певица #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы
Изображение к статье: Дональд Трамп рассказал о необычном запрете его жены
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео