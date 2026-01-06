Одним из самых громких сюрпризов конца прошлого года в жизни латвийских звёзд стало известие от певицы Саманты Тины, давшей понять, что её двухлетний брак подошёл к концу. Предприниматель Артур Брунавс подтвердил журналу Kas Jauns, что их брак с певицей официально расторгнут в декабре прошлого года.

В разговоре с изданием Артурс Брунавс не скрывает огорчения из-за распада брака, пишет tv3.lv.

Отвечая на вопрос о проявлениях агрессии, на которые намекнула Саманта, Артур говорит: если это те эмоции, которые она испытывает, значит, она так себя чувствует. Он считает свою бывшую жену очень талантливым человеком с прекрасным голосом и профессиональной певицей.

Любимица публики Саманта Тина незадолго до наступления 2026 года опубликовала в социальной сети Instagram видео, дающее понять, что в её личной жизни произошли серьёзные перемены и после двух лет в браке она и её муж пошли разными путями.

На видео видно, как артистка снимает обручальное кольцо. "Спасибо за всё прекрасное, но не все являются теми, за кого себя выдают. Любое проявление агрессии не может быть основой для чувства безопасности! Точка", – написала Саманта Тина.

Саманта и Артур поженились в конце 2023 года.