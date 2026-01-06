К звездным наследникам всегда приковано очень много внимания. И если одни родители с удовольствием делятся фотографиями своих детей, то другие, напротив, стараются держать их подальше от внимания публики. Ко второму типу относится и Константин Хабенский.

Звезда сериала «Метод» — трижды отец, однако о наследниках актера мало что известно. Самым загадочным является старший сын артиста, 17-летний Иван: в свет он не выходит, в реалити участие не принимает, хиты не записывает, соцсети не раскручивает. Однако недавно мы все же увидели его — на благотворительном матче в пользу подопечных фонда Константина Хабенского. Игра традиционно прошла на Патриарших прудах и собрала неравнодушных.

За победу боролись команда ДоброFon и звездная сборная, капитаном который как раз и стал Иван Хабенский. Вместе с ним на поле вышли Леон Кемстач, Антон Богданов, Роман Евдокимов, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Цыпкин и Тихон Жизневский.

Несмотря на звездный состав, внимание журналистов в первую очередь было приковано к Ивану. Последний раз мы видели Хабенского-младшего год или два назад, и за это время он вырос в высокого, спортивного юношу со светлыми волосами, внешне очень похожего на своего папу в молодости. Звездный наследник держался естественно и непринужденно. Поклонники его отца сразу же отметили, что сын актера вырос настоящим красавцем. Присутствие Ивана рядом с Константином говорит о многом — прежде всего об их близких и теплых отношениях.

Напомним, в 1999 году Хабенский познакомился с журналисткой Анастасией Федосеевой. Их роман развивался постепенно, без лишней спешки, но уже в 2000 году пара приняла решение узаконить свои отношения. Молодые люди обошлись без пышных торжеств: в ЗАГС они отправились в повседневной одежде, и даже не было праздничного ужина — оба в тот день были заняты на работе.

В 2007 году на свет появился Иван. Однако его детство было омрачено страшной трагедией: вскоре после родов у Анастасии диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Она отказалась от агрессивного лечения, чтобы не навредить ребенку, и скончалась в декабре 2008 года в Лос-Анджелесе в возрасте 33 лет. Константин Хабенский остался с маленьким сыном на руках.

Эта потеря во многом определила дальнейшую жизнь семьи и стала причиной создания знаменитого Благотворительного фонда Хабенского в апреле 2008 года, который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга. После смерти мамы значительную часть своего детства Иван провел в Барселоне, где жил с бабушкой по материнской линии. Он вернулся в Россию в 2021 году и с тех пор обосновался в Москве.

Благодаря жизни в Испании он свободно владеет не только испанским, но также каталонским, английским и французским языками. Несмотря на то, что Иван является постоянным участником благотворительных футбольных матчей фонда отца, он ведет жизнь максимально удаленную от публичного пространства. В отличие от многих детей знаменитостей, у него нет аккаунтов в социальных сетях, он крайне редко появляется на светских мероприятиях. Его основное занятие на сегодняшний день — учеба.