59-летний актер Венсан Кассель и его возлюбленная Нара Баптиста отдыхают на яхте в Рио-де-Жанейро вместе с сыном Каэтано и Девой Кассель. Отпускными снимками 29-летняя модель поделилась в соцсетях.

На фото Баптиста позирует в коричневом бикини вместе с годовалым сыном и подругами. 21-летняя Дева Кассель — дочь Венсана Касселя от Моники Беллуччи — запечатлена на одном из снимков в белом бикини.

Недавно Дева Кассель уже отдыхала вместе с отцом и его возлюбленной. Тогда семья проводила время на вилле в компании матери актёра и парня Девы Сола Нанни.

Напомним, что известный французский актер Венсан Кассель и модель Нара Баптиста начали встречаться в 2023 году. В январе этого года у пары родился Каэтано — первый и, как говорят, долгожданный сын для актёра. Ранее Кассель был 15 лет женат на Монике Беллуччи, которая родила двух дочерей: Деву и Леони. Пара рассталась в 2013 году, а через пять лет актёр женился на модели Тине Кунаки. У них родилась дочь Амазони. В 2023 году Кассель и Кунаки, которой сейчас 28 лет, развелись.

Венсан Кассель, при рождении Венсан Крошон (род. 23 ноября 1966) — французский актёр и продюсер.

Номинировался на Премию Европейской киноакадемии и премию «Сезар». Был женат на актрисе Монике Беллуччи, одна из родившихся в этом браке дочерей Дева Кассель — известная фотомодель.