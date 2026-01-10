Ему подняли цену аренды до 7 тысяч в месяц.

73-летний бывший голливудский «плохой парень» выглядел совсем не так, как в период своего расцвета, когда он был в отличной форме. Он забирал заказы из Taco Bell и супермаркета.

Судя по всему, у актёра сильно поредела шевелюра с тех пор, как его в последний раз видели 11 августа, когда у него были заметно более густые волосы.

Хрупкий Рурк в полосатом свитере, с чётками и без обуви выглядел мрачным во время своего редкого появления на публике на фоне продолжающихся проблем в его личной жизни.

Редакция Daily Mail обратилась к представителям Рурка за комментарием, но пока не получила ответа.

Согласно документам, полученным Daily Mail и поданным в Верховный суд Лос-Анджелеса было направлено уведомление о том, что он должен в течение трёх дней выплатить якобы просроченную арендную плату или освободить помещение. На тот момент, согласно иску истца Эрика Т. Голди, Рук был должен 59 100 долларов.

Рурк (настоящее имя — Филип Рурк-младший) арендует дом с тремя спальнями с 30 марта прошлого года, когда он подписал договор об аренде за 5200 долларов в месяц.

В иске указано, что ежемесячная арендная плата за дом с двумя с половиной ванными комнатами была повышена до 7000 долларов на второй месяц проживания Рурка.

Арендованный дом Рурка имеет большое отношение к истории Лос-Анджелеса начала 20 века, поскольку дом, построенный в 1926 году, в 1940-х годах занимал влиятельный писатель-криминалист Рэймонд Чандлер, согласно Los Angeles Times.

Дом также расположен в центре района Беверли-Гроув в Лос-Анджелесе, к югу от Западного Голливуда, всего в нескольких кварталах от популярного торгового центра Grove и соседнего фермерского рынка.

Согласно жалобе, Рурка не было дома, когда 18 декабря кто-то попытался вручить ему уведомление о выселении в течение трёх дней, поэтому документ был оставлен у дома.

Помимо 59 100 долларов, которые Рурк якобы задолжал за просроченную арендную плату, Голди также требует, чтобы актёр, сыгравший Железного человека II, оплатил его услуги адвоката и расторг договор аренды, что, предположительно, не позволит Рурку продолжать жить в доме, даже если он расплатится.

Этот иск стал очередной неудачей для актёра из «Ангельского сердца» после того, как в прошлом году его выгнали из дома британского реалити-шоу «Большой брат» за «неприемлемые высказывания и поведение» в адрес его соседа по дому ДжоДжо Сивы.

В апреле недолгий период участия Рурка в реалити-шоу неожиданно подошёл к концу, когда он позволил себе гомофобные высказывания в адрес 22-летнего танцора-квира.

В одном из эпизодов актёр из «Бойцовой рыбки» упомянул сексуальную ориентацию Сивы и сказал, что «очень быстро проголосует против лесбиянки».

После того как Рурка уличили в том, что он собирался проголосовать против неё, он воспользовался британским сленгом и сказал: «Мне нужна грёбаная», — как будто имел в виду сигарету, а затем указал на танцовщицу и добавил: «Я с тобой не разговариваю».

Поклонники шоу назвали Рурка «гомофобом» в социальных сетях из-за его комментариев, в том числе из-за инцидента, когда он довёл Сиву до слёз, заявив, что сможет «сделать её гетеросексуальной».