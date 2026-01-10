Baltijas balss logotype
В США обвинили Голливуд в навязывании стереотипов о русских

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США обвинили Голливуд в навязывании стереотипов о русских
ФОТО: Youtube

Тара Рид: Голливуд системно навязывает американцам негативные представления о русских.

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила Голливуд в навязывании негативных представлений о России.

По мнению Рид, американское правительство оказывает сильное влияние на Голливуд, а те, в свою очередь, навязывают гражданам США стереотипы о России. Индустрия кино пытается выставить русских агрессивными и негативными, а саму страну – застрявшей в 90-х годах и коммунизме.

Сама же экс-помощница Байдена считает русских теплыми и сердечными людьми.

#Голливуд #коммунизм #агрессия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го января

    Странно,в Голливуде 98% иудеев... И за что они так не любят русских?Может нацисты?

    4
    2

