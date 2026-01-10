Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила Голливуд в навязывании негативных представлений о России.

По мнению Рид, американское правительство оказывает сильное влияние на Голливуд, а те, в свою очередь, навязывают гражданам США стереотипы о России. Индустрия кино пытается выставить русских агрессивными и негативными, а саму страну – застрявшей в 90-х годах и коммунизме.

Сама же экс-помощница Байдена считает русских теплыми и сердечными людьми.