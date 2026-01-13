В аэропорту Тенерифе полиция арестовала пожилого мужчину, который пытался попасть на борт самолета с мертвой женой в инвалидном кресле.

По данным испанских СМИ, сотрудники аэропорта заметили, что женщина не подает признаков жизни.

После того как пара прошла досмотр, работники подошли, чтобы уточнить состояние супруги пассажира. Когда сотрудник службы безопасности взял женщину за руку, он заметил, что она не дышит, а температура ее тела была необычно низкой.

Об этом было немедленно доложено руководству. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники службы безопасности и эксперты-криминалисты. Мужчина, имя которого не разглашается, сообщил следователям, что его жена умерла несколькими часами ранее, когда уже находилась в аэропорту.

По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются причина смерти и наличие признаков уголовного преступления. 80-летний мужчина арестован и сотрудничает со следствием. Другие подробности не раскрываются.