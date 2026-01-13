Baltijas balss logotype
В Испании мужчина пытался попасть на борт с мертвой женой 0 925

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Испании мужчина пытался попасть на борт с мертвой женой

В аэропорту Тенерифе полиция арестовала пожилого мужчину, который пытался попасть на борт самолета с мертвой женой в инвалидном кресле.

По данным испанских СМИ, сотрудники аэропорта заметили, что женщина не подает признаков жизни.

После того как пара прошла досмотр, работники подошли, чтобы уточнить состояние супруги пассажира. Когда сотрудник службы безопасности взял женщину за руку, он заметил, что она не дышит, а температура ее тела была необычно низкой.

Об этом было немедленно доложено руководству. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники службы безопасности и эксперты-криминалисты. Мужчина, имя которого не разглашается, сообщил следователям, что его жена умерла несколькими часами ранее, когда уже находилась в аэропорту.

По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются причина смерти и наличие признаков уголовного преступления. 80-летний мужчина арестован и сотрудничает со следствием. Другие подробности не раскрываются.

#аэропорт #Испания #смерть #пожилые люди
Видео